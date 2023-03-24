Заводской мрак: с чем связано ухудшение ситуации в европейской промышленности

По данным компании S&P Global, деловая активность в производственном секторе еврозоны снижается на протяжении девяти месяцев. Как отмечают эксперты, настроения бизнеса ухудшаются на фоне по-прежнему высокой инфляции и снижения числа новых заказов. При этом кредиты для предприятий становятся всё менее доступными в результате повышения процентных ставок, а многие организации несут значительные убытки после прекращения сотрудничества с Россией. Более того, одним из главных вызовов для промышленности региона остаётся решение ряда местных компаний перенести производство в другие страны, включая США, из-за более выгодных условий работы. Чем нынешнее положение дел может угрожать экономике Европы — в материале RT.

Ситуация в европейской промышленности продолжает ухудшаться на протяжении девяти месяцев подряд. Такой вывод следует из опубликованного в пятницу, 24 марта, исследования компании S&P Global.

Согласно предварительной оценке агентства, в марте 2023 года индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны опустился с 48,5 до 47,1 пункта. Причём с июля 2022-го значение непрерывно остаётся ниже критической отметки 50 пунктов, что традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций в отрасли.

«В промышленной сфере наблюдается дальнейшее сокращение числа новых заказов, а это означает, что текущие объёмы производства поддерживаются только за счёт ранее размещённых заказов... Общие темпы инфляции производственных затрат и цен продаж остаются высокими по историческим меркам. В действительности расходы вновь выросли со скоростью невиданной в период до пандемии», — говорится в докладе.

При этом наиболее ощутимое ослабление активности зафиксировано в промышленности Германии — крупнейшей экономики Европы. За первый месяц весны производственный PMI ФРГ упал с 46,3 до 44,4 пункта. В последний раз такой низкий уровень можно было наблюдать летом 2020 года, когда страна столкнулась с последствиями пандемии коронавируса.

Наблюдаемая динамика указывает на то, что руководители компаний испытывают большой скепсис относительно дальнейших перспектив развития ситуации. Таким мнением в комментарии RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

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«Бизнес всё меньше доверяет руководству тех стран, где он зарегистрирован. То есть регуляторный механизм не внушает компаниям оптимизма, поэтому наращивание выпуска в таких условиях предприятия расценивают как риск», — объяснил специалист.

При этом высокая инфляция создаёт дополнительные трудности для работы бизнеса, считает эксперт. По его словам, если раньше люди активно вкладывали свои сбережения в ценные бумаги различных компаний, в том числе промышленных, то на фоне роста цен и удорожания жизни объём этих инвестиций существенно сократился.

Вместе с тем для обуздания инфляции в Европе сейчас повышаются ставки. В результате заёмные деньги для предприятий становятся всё менее доступными, добавил Оленченко.

Ценовой разгон

Инфляция в еврозоне начала стабильно расти ещё в 2021 году на фоне пандемийного кризиса. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям с поставками компонентов, комплектующих, сырья и материалов, что в итоге обернулось удорожанием продукции. В то же время для поддержки экономики региона Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал активно печатать деньги, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами.

В 2022-м ситуацию усугубили санкции Брюсселя против Москвы. В частности, отказ от российских энергоресурсов привёл к дефициту энергосырья в странах Европы и, как следствие, ажиотажному росту цен на углеводороды в первой половине года.

Удорожание энергии обернулось ещё более серьёзным повышением стоимости товаров и услуг. На этом фоне в определённый момент инфляция в еврозоне поднималась почти до 11% — максимального значения за всю историю.

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В сложившихся обстоятельствах ЕЦБ решил впервые за долгое время вернуться к ужесточению денежно-кредитной политики. Хотя ранее на протяжении длительного периода регулятор удерживал свою процентную ставку около нулевой отметки, в 2022-м началось её резкое повышение.

Всего за последний год Европейский центробанк поднял базовую ставку уже шесть раз и довёл её до 3,5% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким со времён мирового финансового кризиса 2008-го.

Отметим, что традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

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По данным Евростата, на фоне действий ЕЦБ к марту 2023 года инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5%. Тем не менее показатель всё ещё в несколько раз превышает целевой уровень регулятора в 2%.

«Дело в том, что основные причины разгона инфляции до сих пор не устранены. Например, рост цен на энергоресурсы связан прежде всего с отказом от дешёвого газа из России и переходом на дорогой СПГ от США и других поставщиков. Одновременно остаются высокими и цены на продовольствие из-за неурожая ряда сельхозкультур, недостатка посевных площадей и удорожания минеральных удобрений», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В этих условиях предполагается, что ЕЦБ продолжит повышать процентную ставку. Таким образом, деловая активность европейского бизнеса может ослабнуть ещё сильнее, не исключает эксперт.

«Кредиты станут более дорогими прежде всего для малого и среднего бизнеса. Труднее будет развивать перспективные стартапы, в том числе технологические, и всё это будет снижать конкурентоспособность европейских стран на международном рынке высокотехнологичных продуктов и услуг. Более крупным корпорациям будет всё труднее занимать дёшево на рынке облигаций, из-за чего у них вырастет стоимость обслуживания долга», — добавила собеседница RT.

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Тяжёлая потеря

Одним из вызовов для многих европейских компаний также стало решение уйти из России, утверждают специалисты. Напомним, в 2022 году западные бренды стали массово объявлять о сворачивании работы в РФ после начала специальной военной операции на Украине.

Параллельно Евросоюз запретил продавать Москве почти половину своей продукции. Так, после введения десяти пакетов антироссийских санкций сегодня под ограничения подпадает 49% экспорта из ЕС в РФ.

По словам Владимира Оленченко, для замещения российского рынка сбыта предприятиям может потребоваться от трёх до пяти лет, поэтому пока что страны Европы несут серьёзные убытки от своих действий. Похожую точку зрения ранее в интервью RT выразил и министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Эти государства пострадали от собственных ограничений на поставки продукции в Россию. Целый ряд зарубежных компаний, которые прежде работали с нами и завозили свои товары в РФ, сейчас вынуждены сокращать производство и увольнять сотрудников. Отсюда следует простой тезис: вводя ограничения, невозможно не почувствовать их и на себе», — подчеркнул Силуанов.

Промышленный уход

Как отмечают экономисты, определённые опасения у руководства ЕС сегодня вызывает перенос ряда европейских производств в другие юрисдикции, в первую очередь в США. Хотя перевод бизнеса в Штаты пока не носит массовый характер, тенденция начинает постепенно набирать обороты, отметил Владимир Оленченко.

«Многое зависит от отраслей. Например, немецкая компания BASF (была мировым лидером в химической промышленности) на протяжении многих лет использовала в качестве сырья дешёвый природный газ из России. После произошедших диверсий на «Северных потоках», организация сначала была вынуждена сократить производство, а потом задуматься о его переносе в другие страны, где у неё будет доступ к относительно недорогой энергии», — рассказал специалист.

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Более того, в 2022 году США одобрили у себя закон «О снижении инфляции». Документ предполагает выделение около $400 млрд на финансирование энергетического перехода в стране в течение следующих десяти лет. В частности, Вашингтон планирует предоставлять значительные субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединённых Штатах.

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Американская инициатива вывала острою реакцию властей ЕС. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной деиндустриализации Европы в результате действий США. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны с Вашингтоном.

«ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере... Данный закон может привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных цепочек поставок», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

По словам Натальи Мильчаковой, с учётом нынешних обстоятельств европейские корпорации продолжат постепенно переносить производство в другие регионы мира. Самому Евросоюзу это может грозить как замедлением экономического роста, так и потерей статуса одного из крупнейших международных финансовых центров. Аналогичную позицию разделяет Владимир Оленченко.

«Европейские товары уже стали более дорогими и теряют свои конкурентные преимущества на мировых рынках. Очевидно, что от этого выигрывают американские и британские производители. Такое положение дел лишь ослабляет ЕС и лишает его авторитета», — заключил эксперт.