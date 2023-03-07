Перед разворотом на Восток: почему в 2022 году Россия нарастила товарооборот с Европой до максимума за восемь лет

В 2022 году объём взаимной торговли между Россией и Евросоюзом впервые за восемь лет превысил €258 млрд. На фоне введённых против Москвы рестрикций Европа сократила поставки своих товаров в РФ более чем на треть — до €55 млрд. В то же время экспорт российской продукции в ЕС увеличился почти на четверть и приблизился к историческому максимуму €203,61 млрд. Такие показатели эксперты связывают с резким ростом цен на нефть и газ, а также со стремлением европейских стран закупить энергоресурсы у России перед установлением собственных ограничений. Впрочем, по мнению экспертов, в 2023 году товарооборот будет гораздо ниже, поскольку Москва уже переориентировала значительную часть торговых потоков с Запада на Восток.

В 2022 году товарооборот России и стран Европейского союза вырос на 2,3% и составил €258,56 млрд (около $276 млрд по нынешнему курсу). Достигнутое значение стало максимальным с 2014-го, о чём свидетельствуют материалы статистической службы ЕС.

По данным ведомства, с января по декабрь ввоз европейских товаров в Россию сократился на 38,1%, до €55,18 млрд (около $59 млрд) — самого низкого уровня с 2005 года. В то же время Москва нарастила продажи своей продукции Евросоюзу на 24,3%, до €203,38 млрд (порядка $217 млрд) — показатель вплотную приблизился к историческому рекорду 2012-го (€203,61 млрд).

«На протяжении всех 12 месяцев объёмы поставок из России в ЕС были крайне неоднородны и имели тенденцию снижения к концу года. Существенный рост товарооборота отмечался лишь в денежном выражении, что может быть связано с энергетическим кризисом в Европе, который сопровождался кратным взлётом цен на газ и существенным удорожанием нефти», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Кроме того, как отметил специалист, в прошлом году страны ЕС ввели ограничения на импорт энергоносителей, металлов и ряда других товаров из России. Впрочем, перед вступлением рестрикций в силу Европа существенно нарастила закупки этой продукции у Москвы, что также отразилось на итоговой торговой статистике, подчеркнул аналитик.

«Динамика экспорта из Европы в Россию была другой. Наиболее резкое падение пришлось на март, когда Евросоюз начал вводить санкции против Москвы. В результате только с февраля по сентябрь 2022 года доля поставок европейской продукции в Россию снизилась более чем в два раза — с 4% до 1,8% в общем объёме продаж ЕС», — добавил Миронюк.

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Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Евросоюз вместе с другими странами Запада ввёл в отношении России беспрецедентные по своему масштабу санкции. Помимо торговли и энергетики, ограничения коснулись банковского и финансового секторов, а также авиации. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие европейские компании объявили о своём уходе из РФ.

В общей сложности за последний год недружественные страны ввели уже почти 11,5 тыс. антироссийских рестрикций. Из этого объёма 2,7 тыс. ограничений были инициированы государствами Евросоюза, говорится в глобальной базе данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Всего на сегодняшний день Брюссель ввёл против Москвы десять санкционных пакетов. Согласно оценке Еврокомиссии, эти меры затрагивают около 58% поставок российских товаров в ЕС и 49% европейского импорта в РФ.

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В таких условиях опрошенные RT эксперты прогнозируют заметное снижение российско-европейского товарооборота в 2023 году. По мнению аналитика компании «ТелеТрейд» Алексея Фёдорова, главной причиной ожидаемого спада в торговле будет сокращение Москвой поставок газа из-за неработоспособности «Северных потоков», а также нефти на фоне введённых Европой эмбарго и потолка цен.

В результате, как полагает специалист, с января по декабрь текущего года объём экспорта из России в Европу уменьшится до €160 млрд. В свою очередь, импорт после резкого спада в 2022-м может сократиться уже не так значительно — до €40—45 млрд, прогнозирует Фёдоров.

«Таким образом, объём взаимной торговли между Россией и ЕС в 2023 году может составить около €200—205 млрд и будет на 20% меньше, чем в 2022-м. Конечно, если конфликт на Украине завершится, то сокращение товарооборота окажется меньшим, потому что стороны начнут искать способы восстановления торговых связей», — предположил аналитик.

Торговая альтернатива

Впрочем, на сегодняшний день Россия во многом уже переориентировала торговые потоки с западного направления на восточное. Причём речь идёт не только об экспорте, но и об импорте, рассказал в интервью RT министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Россия уже приспособилась к целому ряду этих ограничений... Мы нашли новые рынки сбыта... учимся и работаем уже в новых условиях», — отметил глава Минфина.

Тем временем Евросоюз испытывает серьёзные трудности от введённых против Москвы рестрикций, подчеркнул Силуанов. По его словам, отсутствие российских углеводородов привело к резкому удорожанию энергии в ЕС, а ряд европейских компаний, которые ранее поставляли продукцию в РФ, теперь вынуждены сокращать производство и увольнять сотрудников.

Антон Силуанов — о последствиях антироссийских санкций на Западе

Как отмечают эксперты, на смену партнёрам из Европы активно приходят покупатели и поставщики из Китая. В 2022 году КНР значительно увеличила импорт российских энергоносителей, металлов, древесины и в то же время нарастила экспорт автомобилей, электроники, оборудования и товаров лёгкой промышленности в РФ.

В результате за прошлый год объём российско-китайской торговли прибавил 29,3% и впервые достиг $190,27 млрд. Импорт товаров из КНР вырос на 12,8% — до $76,12 млрд, а поставки российской продукции в азиатскую республику увеличились сразу на 43,4% — до $114,15 млрд, говорится в докладе Главного таможенного управления Китая.

Ранее Москва и Пекин условились довести взаимный товарооборот до $200 млрд в 2024 году. Впрочем, намеченный показатель может быть достигнут уже в 2023-м. Об этом 22 февраля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом политбюро ЦК КПК Ван И.

«Есть все основания полагать, что мы наших целей в уровне торгового оборота достигнем, может быть, даже раньше, чем мы планировали: торговый оборот растёт. Он имеет для обеих сторон важное значение», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

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Более того, торговая планка $200 млрд может быть не только достигнута, но и заметно превышена по итогам текущего года. Такую точку зрения выразил посол России в КНР Игорь Моргулов в интервью Центральному телевидению Китая.

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«Некоторые специалисты обращают внимание на то, что цифра $190 млрд включает в себя только торговлю товарами. Если прибавить сюда торговлю услугами, то тогда можно считать, что мы точно преодолели целевой рубеж уже в 2022 году. Убеждён, что цель доведения торговли товарами до $200 млрд будет легко достигнута и преодолена в нынешнем году с большим запасом», — предположил дипломат.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с учётом нынешних тенденций в 2024 году товарооборот России и Китая может приблизиться к отметке $250 млрд. В этом случае Москва сумеет практически полностью заместить потерянную часть европейского рынка во внешней торговле, уверена собеседница RT.

«Наши энергоресурсы теперь будут идти преимущественно в Китай и Индию, на долю которых к 2030 году придётся почти четверть мирового спроса на нефть. Это вполне закономерно. Однако также важно, чтобы Россия вообще преодолела зависимость от импорта продукции обрабатывающей промышленности из любых стран, развивала своё собственное производство, а в дальнейшем даже наращивала экспорт такой продукции в дружественные страны», — заключила Мильчакова.