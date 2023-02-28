Льготный стимул: за счёт чего в России увеличилась выдача автокредитов

В январе 2023 года количество выданных в России автокредитов выросло до 52,5 тыс., что стало самым большим показателем за последние 11 месяцев. По мнению специалистов, наблюдаемая динамика во многом связана с возобновлением государственной программы льготных займов на машины российской сборки. Кроме того, эксперты отмечают растущий интерес к покупке авто на фоне общего снижения банковских ставок. Хотя в 2022 году ряд зарубежных брендов ушли из РФ, сегодня их место на рынке активно занимают отечественные модели и китайские иномарки. В этих условиях специалисты не исключают, что в 2023-м продажи новых легковушек в стране увеличатся более чем на треть.

В январе 2023 года россияне оформили 52,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом. По сравнению с декабрём показатель вырос на 8,8% и стал максимальным за последние 11 месяцев. Такие данные во вторник, 28 февраля, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, больше всего автокредитов было выдано в Москве (3,24 тыс.), Московской области (3 тыс.), Республике Татарстан (2,93 тыс.), Санкт-Петербурге (2,54 тыс.) и Краснодарском крае (2,38 тыс.). При этом в ряде регионов число предоставленных займов увеличилось более чем на 20% относительно декабрьских значений.

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«Рынок автокредитов заметно активизировался. Стоит отметить, что не характерное для высокого сезона снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования... Однако уже в январе данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Российские власти перезапустили программу льготного автокредитования ещё в июле 2022 года. Изначально действие инициативы должно было завершиться 20 декабря 2022-го, но Минпромторг сообщил о её продлении на 2023-й.

Сегодня претендовать на льготный кредит могут граждане, имеющие минимум одного ребёнка, медработники, пенсионеры, сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также военнослужащие и члены их семей. Под условия программы подпадают и те, кто впервые покупает авто или сдаёт старую машину в трейд-ин.

Получить заём на выгодных условиях можно при покупке отечественных автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ, а также китайских Haval (произведённых на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны.

Также банки выдают льготные кредиты на покупку электромобилей российского производства EVOLUTE. Скидка при этом составляет 25% от цены машины, но не более 625 тыс. рублей, уточнили в Минпромторге.

АГН «Москва»

© Воронин Денис

Помимо возобновления выдачи субсидируемых займов, позитивное влияние на рынок оказывает и нынешняя политика Центрального банка России. Такую точку зрения в комментарии RT выразил партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Напомним, что год назад на фоне масштабных антироссийских санкций Запада Центробанк поднял свою ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Действия регулятора позволили замедлить инфляцию, но привели к ощутимому удорожанию займов, и объёмы автокредитования в стране резко сократились. Впрочем, по мере нормализации обстановки в экономике ЦБ начал снижать ставку, и кредиты вновь стали более доступными для граждан.

«Если ещё весной и летом 2022 года ставки были очень высокими, то сейчас они вернулись на относительно приемлемый для потребителей уровень. Сегодня средний процент по автокредиту составляет около 13—14% годовых. Плюс у компаний есть свои привлекательные программы для автолюбителей, поэтому россияне робко потянулись в автосалоны», — добавил Моржаретто.

Растущий интерес

В целом, по словам эксперта, продажи автомобилей в России сейчас постепенно восстанавливаются после прошлогоднего обвала. Интерес к покупкам машин возвращается, и, как следствие, спрос на автокредиты в стране тоже активизировался.

«Есть вероятность, что в 2023 году по мере оживления рынка доля выданных займов на приобретение новых автомобилей вернётся к стандартным цифрам вблизи 50% (по сравнению с 41,3% в 2022-м. — RT). То есть примерно каждая вторая машина будет куплена в кредит», — заявил Моржаретто.

Автомобили «Москвич» в дилерском центре

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей

В прошлом году продажи новых автомобилей в стране упали почти на 59%. Так, если ещё в 2021-м россияне купили с конвейера порядка 1,52 млн машин, то по итогам 2022-го значение сократилось до 626 тыс., подсчитали в «Автостате».

Одной из главных причин такой динамики был массовый уход зарубежных брендов из страны. По мере введения западных санкций против Москвы компании из недружественных государств стали прекращать продажи и производство новых автомобилей в РФ. Впрочем, на смену им активно приходят отечественные модели, а также иномарки из Китая.

«Увеличение количества, а также доли китайских и российских автомобилей — следствие санкционного изменения конъюнктуры рынка в 2022 году. Ведущие иностранные бренды — европейские, японские, американские — сворачивают присутствие в нашей стране. В результате на рынке образовались большие свободные ниши, которые сегодня занимает продукция отечественного и очень мощного по объёмам китайского автопрома», — рассказал RT аналитик компании «ТелеТрейд» Владимир Ковалёв.

Как подсчитали эксперты «Автостата», в январе 2023 года среди купленных новых легковушек в России 40,6% моделей принадлежали российским брендам, а 38,1% — китайским. Для сравнения: в январе 2022-го значения составляли только 20,3% и 9,6% соответственно.

Причём в феврале рост показателей продолжился. Так, за последнюю неделю месяца доля китайских марок на рынке выросла до 41,6%, а российских — до 40,7%, отметили в «Автостате».

По данным агентства, на сегодняшний день самыми продаваемыми в России остаются автомобили Lada — этой марки примерно каждая третья купленная в стране машина. Кроме того, большой популярностью пользуются китайские иномарки Chery, Haval, Geely и Exeed.

«Китайские автомобили по качеству уже вплотную приблизились к своим корейским, японским и европейским аналогам. На рынке есть ряд интересных моделей. Причём китайцы активно пользуются отсутствием конкуренции со стороны иных, кроме российских, автоконцернов», — отметил Игорь Моржаретто.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Как полагают опрошенные RT специалисты, дальнейшее увеличение доли российских и китайских авто вместе с восстановлением кредитования помогут рынку быстрее оправиться от прошлогодних потерь. Более того, дальнейшее расширение государственной программы льготных займов может стать дополнительным стимулом для развития отрасли, уверены аналитики.

Впрочем, на данный момент пока сложно делать точные прогнозы относительно того, сколько именно машин будет куплено в России по итогам 2023 года, признают аналитики. Игорь Моржаретто связывает это с сохраняющейся геополитической неопределённостью.

Согласно базовому прогнозу «Автостата», с января по декабрь продажи новых легковушек в России могут увеличиться на 25% — до 780 тыс. единиц. Между тем пессимистичный сценарий предполагает рост показателя лишь на 0,5%, до 630 тыс., а оптимистичный — на 39%, до 870 тыс.