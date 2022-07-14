«Помогут россиянам сэкономить»: Минпромторг объявил о запуске программ льготного автокредитования и лизинга
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Министерство промышленности и торговли России запустит программы льготного автокредитования и лизинга, сообщили в четверг, 14 июля, в пресс-службе ведомства.
«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах ДФО, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
По словам министра, на льготных условиях также можно будет приобрести все электромобили марки Evolute, производство и продажи которых должны начаться уже в сентябре. При покупке такой машины скидка составит 35% от стоимости авто, но не более 925 тыс. рублей.
В свою очередь, программа льготного лизинга будет распространяться на все легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ, «Урал». В этом случае базовая скидка составит 10% от стоимости машины, но не более 500 тыс. рублей.
Как ожидают в Минпромторге, до конца 2022 года в рамках программы льготного кредитования может быть продано не менее 50 тыс. автомобилей. В то же время по льготному лизингу планируется реализовать не менее 25,7 тыс. машин. Обе инициативы должны заработать уже во второй половине июля.
- РИА Новости
Ранее возобновить программы по стимулированию спроса на российский автопром поручил президент страны Владимир Путин. На эти цели правительство собирается направить из бюджета в общей сложности 20,7 млрд рублей.
Инициативы властей призваны поддержать авторынок страны и усилить покупательскую активность в сегодняшних непростых условиях. Таким мнением в разговоре с RT поделился председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
«Льготные программы помогут россиянам сэкономить — потратить меньше средств на покупку личного автомобиля, без которого в ряде случаев семье обойтись весьма затруднительно. Кроме того, эти меры позволят нашему производству нарастить необходимый объём продаж», — предположил депутат.
Стимулы для рынка
Отметим, что с января по июнь 2022 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 352,1 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт».
Продажи новых транспортных средств снижаются на фоне заметного спада в автокредитовании. Согласно последним оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по май 2022 года общая сумма выданных в стране займов на покупку автомобилей составила 257,3 млрд рублей — на 40,9% ниже, чем за первые пять месяцев 2021-го.
«Нынешняя ситуация с выдачей автокредитов напоминает карантинную весну 2020 года. При этом по сравнению с пандемийным 2020-м объёмы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже выше. Однако в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Как отметил в беседе с RT координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов, в настоящий момент дефицит автомобилей на российском рынке составляет порядка 1 млн штук. С учётом приближения средней стоимости машины к отметке 2 млн рублей сегодня в сегменте наблюдается отложенный спрос почти на 2 трлн рублей, подчеркнул специалист.
«Таким образом, выделенные правительством 20 млрд рублей — это около 1% от общего объёма спроса. В то же время, поскольку автокредитование заметно просело, россияне всё чаще берут под эти цели потребительские кредиты. На этом фоне льготные программы позволят лишь немного активизировать рынок», — считает Шкуматов.
По мнению эксперта, значимую поддержку отрасли могло бы оказать временное снятие запретов и таможенных барьеров на ввоз подержанных автомобилей из других стран. Такое решение позволило бы устранить дефицит на рынке и снизить цены на машины.
«Что касается льготного лизинга, то им могут воспользоваться каршеринговые компании и владельцы таксопарков. Также инициатива будет полезна для крупных торговых сетей, у которых есть свой парк транспорта для перевозки продуктов и товаров», — уверен Пётр Шкуматов.
- РИА Новости
- © Анар Мовсумов
Как отметил специалист, у предпринимателей также возникают трудности с запчастями, поскольку автопарк у бизнеса «традиционно возрастной». Впрочем, эта проблема постепенно решается за счёт запуска программы параллельного импорта, добавил эксперт.
В марте правительство России легализовало параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Позже Владимир Путин подписал закон, который защищает российские компании от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности при закупках иностранных товаров по новой схеме.
По подсчётам Минпромторга, в мае с помощью параллельного импорта в Россию было ввезено более 130 тыс. товарных позиций на общую сумму $1,8 млрд. В частности, речь идёт о запчастях, электронике, одежде, косметике и другой продукции.