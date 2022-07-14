«Помогут россиянам сэкономить»: Минпромторг объявил о запуске программ льготного автокредитования и лизинга

В России вновь заработают программы льготного автокредитования и лизинга, объявило 14 июля Министерство промышленности и торговли. Получить ссуду на выгодных условиях можно будет при покупке автомобилей российского производства марок УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — других субъектах страны. Кроме того, с сентября в России должно начаться производство электромобилей марки Evolute. При покупке такой машины можно будет получить скидку в размере 35% от стоимости авто, но не более 925 тыс. рублей. За счёт реализации инициатив руководство страны намерено простимулировать спрос на российский автопром. На эти цели планируется направить в общей сложности почти 21 млрд рублей.

Министерство промышленности и торговли России запустит программы льготного автокредитования и лизинга, сообщили в четверг, 14 июля, в пресс-службе ведомства.

«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах ДФО, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования будут участвовать все модели УАЗ, Lada, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, на льготных условиях также можно будет приобрести все электромобили марки Evolute, производство и продажи которых должны начаться уже в сентябре. При покупке такой машины скидка составит 35% от стоимости авто, но не более 925 тыс. рублей.

В свою очередь, программа льготного лизинга будет распространяться на все легковые, лёгкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ, «Урал». В этом случае базовая скидка составит 10% от стоимости машины, но не более 500 тыс. рублей.

Как ожидают в Минпромторге, до конца 2022 года в рамках программы льготного кредитования может быть продано не менее 50 тыс. автомобилей. В то же время по льготному лизингу планируется реализовать не менее 25,7 тыс. машин. Обе инициативы должны заработать уже во второй половине июля.

РИА Новости

Ранее возобновить программы по стимулированию спроса на российский автопром поручил президент страны Владимир Путин. На эти цели правительство собирается направить из бюджета в общей сложности 20,7 млрд рублей.

Инициативы властей призваны поддержать авторынок страны и усилить покупательскую активность в сегодняшних непростых условиях. Таким мнением в разговоре с RT поделился председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

«Льготные программы помогут россиянам сэкономить — потратить меньше средств на покупку личного автомобиля, без которого в ряде случаев семье обойтись весьма затруднительно. Кроме того, эти меры позволят нашему производству нарастить необходимый объём продаж», — предположил депутат.

Стимулы для рынка

Отметим, что с января по июнь 2022 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 352,1 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт».

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Продажи новых транспортных средств снижаются на фоне заметного спада в автокредитовании. Согласно последним оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по май 2022 года общая сумма выданных в стране займов на покупку автомобилей составила 257,3 млрд рублей — на 40,9% ниже, чем за первые пять месяцев 2021-го.

«Нынешняя ситуация с выдачей автокредитов напоминает карантинную весну 2020 года. При этом по сравнению с пандемийным 2020-м объёмы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже выше. Однако в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Как отметил в беседе с RT координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов, в настоящий момент дефицит автомобилей на российском рынке составляет порядка 1 млн штук. С учётом приближения средней стоимости машины к отметке 2 млн рублей сегодня в сегменте наблюдается отложенный спрос почти на 2 трлн рублей, подчеркнул специалист.

«Таким образом, выделенные правительством 20 млрд рублей — это около 1% от общего объёма спроса. В то же время, поскольку автокредитование заметно просело, россияне всё чаще берут под эти цели потребительские кредиты. На этом фоне льготные программы позволят лишь немного активизировать рынок», — считает Шкуматов.

По мнению эксперта, значимую поддержку отрасли могло бы оказать временное снятие запретов и таможенных барьеров на ввоз подержанных автомобилей из других стран. Такое решение позволило бы устранить дефицит на рынке и снизить цены на машины.

«Что касается льготного лизинга, то им могут воспользоваться каршеринговые компании и владельцы таксопарков. Также инициатива будет полезна для крупных торговых сетей, у которых есть свой парк транспорта для перевозки продуктов и товаров», — уверен Пётр Шкуматов.

РИА Новости

© Анар Мовсумов

Как отметил специалист, у предпринимателей также возникают трудности с запчастями, поскольку автопарк у бизнеса «традиционно возрастной». Впрочем, эта проблема постепенно решается за счёт запуска программы параллельного импорта, добавил эксперт.

В марте правительство России легализовало параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну зарубежной продукции без согласия правообладателей. Позже Владимир Путин подписал закон, который защищает российские компании от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности при закупках иностранных товаров по новой схеме.

По подсчётам Минпромторга, в мае с помощью параллельного импорта в Россию было ввезено более 130 тыс. товарных позиций на общую сумму $1,8 млрд. В частности, речь идёт о запчастях, электронике, одежде, косметике и другой продукции.