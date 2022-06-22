«Изменить всё по щелчку пальцев невозможно»: какие машины приедут в Россию в рамках параллельного импорта

Стремительный обвал российского авторынка в последние месяцы вынуждает власти принимать экстренные меры. На фоне резкой приостановки импорта новых машин и прекращения производства на отечественных автозаводах Минпромторг с мая разрешил ввозить в страну автомобили в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя. Однако на практике это пока не работает — продажи новых машин продолжают падать. RT попытался разобраться, когда удастся наладить поставки в Россию новых машин в рамках параллельного импорта и что мешает этому процессу.

Ситуация на отечественном авторынке в последние месяцы стремительно усугубляется. На фоне остановки почти всех российских автозаводов, а также прекращения централизованных поставок в страну иномарок и комплектующих продажи упали до многолетнего минимума. В мае, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано меньше 25 тыс. новых автомобилей. Это почти в шесть раз меньше, чем в мае 2021 года. На резкое падение спроса повлияло не только обвальное сокращение предложения, но и сильный скачок цен, вынудивший большинство потенциальных покупателей отложить свои планы или переориентироваться на вторичный рынок.

Непростая ситуация в отечественном автопроме, который базировался на западных технологиях и комплектующих, беспокоит и власти. На минувшей неделе специальное совещание на эту тему провёл Владимир Путин.

«Ситуация требует от нас работать эффективнее»

«Ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся до сих пор ещё за рубежом, и это не какая-то особенность нашего автопрома: подобная широкая кооперация, длинные, трансграничные производственные цепочки — общепринятая практика на сегодняшний день в мире. В силу известных обстоятельств и причин многие такие связи сегодня оказались разорванными», — сказал президент.

Он напомнил, что партнёры российских автозаводов, несмотря на долгосрочные обязательства, приостановили поставки или же объявили об уходе.

Продавцы готовят к продаже автомобиль на крупнейшем в Красноярске рынке подержанных автомобилей "777" на окраине города

РИА Новости

© Илья Наймушин

«Очевидно, что этот демарш отразится на объёмах выпуска продукции, причём заметно. Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже. Ещё раз хотел бы подчеркнуть: ситуация непростая», — заявил глава государства.

Путин дал ряд поручений профильным ведомствам, назвав наиболее важными две задачи. Во-первых, обеспечить работу отечественных автозаводов, их снабжение всем необходимым, чтобы сохранить квалифицированных специалистов. Вторая задача, по словам президента, — насытить рынок, обеспечив достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых.

6 мая Минпромторг опубликовал перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию, то есть в обход официальных каналов и без разрешения правообладателя. В него попала и продукция множества производителей новых машин и комплектующих, приостановивших свою деятельность после начала российской специальной операции на Украине.

Спустя полтора месяца можно констатировать, что внедрение параллельного импорта в автомобильной отрасли пока не дало заметного эффекта — массового завоза в страну новых иномарок нет и когда этот процесс начнётся, точно никто не знает.

С другой стороны, ввоз в страну автозапчастей в рамках параллельного импорта уже удалось наладить. Об этом, в частности, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров 17 июня на ПМЭФ.

«За этот период времени, по информации от таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны. В основном — запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт — это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую», — заявил он в ответ на вопрос о масштабах параллельного импорта.

«Существующие правила так быстро не поменять»

С завозом «по-серому» более-менее крупных партий машин, как выяснил RT, пока возникают проблемы.

Оказалось, что просто дать «зелёный свет» на сам ввоз недостаточно — надо сделать так, чтобы юридические лица были заинтересованы в таком бизнесе, а этого пока не наблюдается по ряду причин.

Одной из них стало законодательство, причём не только российское, но и действующее на пространстве всего Таможенного союза. Так, поставить на учёт новый автомобиль можно только при наличии свидетельства об одобрении типа транспортного средства (ОТТС). Оно выдаётся и на автотехнику, производимую в России серийно, и при ввозе в страну партии новых автомобилей. Получают ОТТС юридические лица — сам автопроизводитель или, по его поручению, компания-импортёр.

Таким образом получается, что в обход правообладателя получить ОТТС становится весьма трудной задачей. Так, в частности, считает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Порт Владивостока

Legion-Media

© Valerii Kadnikov

«Помимо того что получение ОТТС — это достаточно сложная процедура, которая стоит денег, нужно ещё где-то найти эти автомобили. В той же Германии нигде вас не ждут 200 готовых Mercedes, которые можно разом купить. Их трудно достать и трудно привезти. Даже если довезёте и вас пустит таможня, то машину на учёт без ОТТС вы не поставите.

И существующие правила так быстро не поменять. Нужно тогда кардинально менять весь подход — вносить изменения в технический регламент Таможенного союза и ряд других законов, уже внутрироссийских. Автомобиль — это не электрочайник. Есть определённые механизмы, законодательная база, тесно связанные между собой. И изменить всё по щелчку пальцев невозможно, иначе будет просто вакханалия. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время что-то принципиально изменится», — заявил он RT.

«Прибавка в цене будет значительной»

Журналист и автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что параллельный импорт возможен, но он имеет смысл только в случае поставок дорогих автомобилей, а с более доступными по цене массовыми моделями эта схема работать не будет.

«Если ОТТС уже ранее был выдан на конкретную модель в России, то можно им пользоваться и параллельно импортировать. К тому же есть схема, по которой можно получить ОТТС не на саму модель, а на небольшую партию автомобилей. Другое дело, что схема эта хороша, когда речь идёт о премиальных машинах. Потому что там идёт серьёзная накрутка по цене за счёт посредников, сейчас ещё появляется риск попасть под санкции. Возможности в итоге найдут, чтобы не подставиться, но и прибавка к первичной цене за счёт этой сложной цепочки будет значительной. Именно поэтому это не подходит для бюджетных машин — потому что для их покупателей разница в цене имеет очень большое значение», — заявил он RT.

«В ближайший месяц автомобили начнут поступать»

С тем, что параллельный импорт главным образом скажется на ассортименте дорогих автомобилей, согласен и генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский: «Параллельный импорт, как временная мера, упростит ввоз в Россию автомобилей, в частности, это касается класса премиум. По моим ощущениям, в ближайший месяц начнут массово поступать автомобили через альтернативные каналы. Основные поставщики автомобилей по параллельному импорту — это ОАЭ и Германия. Максимальная маржинальность в этом бизнесе связана именно с поставками дорогих марок — Mercedes-Benz, Range Rover, Lexus, Toyota и т. д.».

Volkswagen Group Rus, Калуга

Legion-Media

© Evgenii Emelianov

«Платёжеспособность объективно снизилась»

Автожурналист Хасан Ганиев обращает внимание на то, что параллельный импорт машин в перспективе может дать россиянам более разнообразный модельный ряд.

«Не секрет, что автопроизводители часто отказываются продавать на тех или иных локальных рынках нерентабельные модели, не пользующиеся массовым спросом. Поэтому в России, например, давно нельзя было купить новый кабриолет, хороший универсал, зато у всех было очень много кроссоверов. Но ведь людям хочется и что-то другое. В этом плане «серые» дилеры, если у них получится наладить схемы поставок и ввозить автомобили в достаточном объёме, способны дать некоторым покупателям то, чего раньше они были лишены.

С другой стороны, помимо множества законодательных, санкционных факторов, странного поведения рубля, проблема ещё и в текущей платёжеспособности, которая у людей на фоне стремительного роста цен объективно снизилась. Поэтому налаживанию параллельного импорта мешает ещё и общая неопределённость ситуации», — констатирует он.

Собеседник RT отметил, что если поставки машин из-за рубежа всё же пойдут, то при покупке нужно быть внимательным, так как эти автомобили предназначены для других рынков и могут иметь свои особенности.

globallookpress.com

© Igor Russak/dpa

«Кому-то кажется, что адаптация модели под условия конкретной страны — это уловки маркетологов, но это далеко не всегда так. Я помню, как много лет назад в Россию неофициально поставлялись Mercedes из ОАЭ, у которых не было антикоррозийной обработки кузова, потому что там всегда сухо и солнце. Также отсутствовала печка в салоне — в том климате она объективно не нужна, поэтому немцы их просто не ставили. Стоит ли говорить, что эксплуатировать такие машины в России было фактически невозможно», — отметил Ганиев.