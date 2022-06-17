Мантуров: в Россию через параллельный импорт поставили продукцию на сумму около $2 млрд

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Россию посредством параллельного импорта поставили продукцию на сумму около $2 млрд.

«Мы видим, что чуть больше чем месяц действует правило утверждённое, и за этот период времени, по информации таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны», — цитирует его ТАСС.

По словам Мантурова, основную часть продукции, доставленной посредством параллельного импорта, составили запчасти для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и товары критического импорта.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и др.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей в 2022 году.