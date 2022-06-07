Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации в России параллельного импорта

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей в 2022 году. Об этом информирует Интерфакс.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации в России параллельного импорта
  • РИА Новости

Отмечается, что в документе говорится об оригинальной продукции, которая введена в оборот в других странах.

При этом норма будет действовать только в этом году.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.

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