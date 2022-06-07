Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации в России параллельного импорта
- РИА Новости
Отмечается, что в документе говорится об оригинальной продукции, которая введена в оборот в других странах.
При этом норма будет действовать только в этом году.
В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.
В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.