Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации в России параллельного импорта

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей в 2022 году. Об этом информирует Интерфакс.

Отмечается, что в документе говорится об оригинальной продукции, которая введена в оборот в других странах.

При этом норма будет действовать только в этом году.

В мае Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.