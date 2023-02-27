По ценам выше потолка: как Россия наращивает продажу нефти в условиях ограничений со стороны Запада

Россия перестала прокачивать свою нефть в Польшу по трубопроводу «Дружба», после того как Варшава не оплатила транзит. В то же время Германия договорилась о поставках казахстанского топлива через магистраль вместо сырья из РФ. Хотя европейские страны продолжают отказываться от закупок энергоносителей у Москвы, российские нефтяники сумели нарастить продажи за счёт переориентации экспорта в Азию, Африку и Латинскую Америку. Более того, по подсчётам зарубежных специалистов, бизнес сейчас поставляет углеводороды за рубеж в среднем по $74 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60. Что при этом происходит с доходами бюджета России — в материале RT.

Россия остановила прокачку своей нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», поскольку Варшава не оплатила поставки. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Дёмин.

«Маршрутные поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита оформлены не были. Кроме того, были внесены оперативные изменения в график, исключающие поставки для польских потребителей. В связи с этим транспортировка нефти в направлении Польши «Транснефтью» не осуществляется», — приводит ТАСС слова Дёмина.

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Отметим, что магистральная система «Дружба» позволяет прокачивать энергосырьё напрямую из России в несколько стран Евросоюза. Южная ветка нефтепровода идёт по территории Украины в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, а северная пролегает через Белоруссию в направлении Германии и Польши.

Ранее немецкие и польские власти обещали отказаться от импорта нефти по «Дружбе» к концу 2022 года. Между тем в январе и первой половине февраля 2023-го Варшава продолжала закупать трубопроводное сырьё у Москвы, а Берлин тем временем договорился о прокачке казахстанского топлива через магистраль.

Впрочем, потеря покупателей в лице Польши и Германии не приведёт к существенным потерям для российских компаний. Такую точку зрения в комментарии RT выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«В прошлом году поставки нефти по «Дружбе» в Германию и Польшу составляли порядка 480 тыс. баррелей в сутки. В масштабах всего российского экспорта это не так много. Вероятно, частично этот объём уже перенаправлен морем в азиатские страны», — предположил специалист.

Нефтеперекачивающая станция «Защебье» — часть системы «Дружба» в Гомельской области Белоруссии

РИА Новости

© Егор Еремов

Напомним, в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Свои действия Запад объяснял желанием надавить на Москву и лишить её прибыли от продажи углеводородов.

С декабря Европа официально ввела эмбарго на поставки нефти из РФ морем. Одновременно ЕС и G7 запретили своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

В ответ на действия западных стран Москва с 1 февраля ввела запрет на продажу своей нефти всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов. На этом фоне российские компании сейчас массово переориентируют экспорт и выходят на новые рынки сбыта, о чём заявлял вице-премьер Александр Новак.

«В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти... Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остаётся неизменной: российскую нефть такие страны не получат», — подчёркивал Новак.

По его словам, за последнее время энергосырьё у Москвы уже стали активнее закупать в Азии, Африке и Латинской Америке. В результате к середине февраля Россия смогла не только сохранить физические объёмы продаж, но и нарастила отгрузки нефти до «многонедельных максимумов» — около 3,6 млн баррелей в сутки, пишет агентство Bloomberg.

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Более того, по мнению Игоря Галактионова, в обозримой перспективе Россия может дополнительно увеличить нефтяной экспорт. Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Мы смогли решить проблему морской доставки — у нас для этого сейчас достаточно танкеров. Трубопроводные объёмы во многом перешли на морскую перевозку. Плюс с 5 февраля ЕС ввёл эмбарго и потолок цен для российских нефтепродуктов. На этом фоне Россия может сократить производство нефтепродуктов и больше экспортировать сырой нефти, так как на неё проще найти покупателей», — объяснил собеседник RT.

Рост продаж российской нефти может быть связан и с растущим спросом на энергоносители в Китае. Таким мнением с RT поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Китайская экономика сейчас восстанавливается после прошлогодних локдаунов. Соответственно, в КНР растёт потребление нефти, тогда как её предложение на глобальном рынке пока остаётся ограниченным. Если к этому добавить предоставляемые Россией скидки для новых клиентов, то неудивительно, что в мире так сильно вырос спрос на нашу нефть», — рассказала она.

Танкеры у нефтеналивного терминала в бухте Новороссийска

РИА Новости

© Виталий Тимкив

По словам Игоря Юшкова, продажа нефти с дисконтом должна помочь России успешнее бороться с конкурентами и закрепляться на новых рынках. Кроме того, у компаний выросли траты на транспортировку сырья и фрахт танкеров для более длинных маршрутов по сравнению с европейскими. Это, в свою очередь, также вынуждает бизнес делать скидки для покупателей.

Между тем даже с учётом дисконтов цены на российскую нефть заметно превышают установленный Западом потолок. К такому выводу пришла группа учёных из американского Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов. Как подсчитали специалисты, в декабре 2022 года после введения ограничений ЕС и G7 сырьё из РФ торговалось в среднем по $74 за баррель.

При этом в разных точках продаж цены заметно отличались. Например, из портов в Балтийском море Россия отгружала свою нефть примерно по $59,86 за баррель, в Чёрном море — по $63,34, в арктических портах — по $79,31, а в тихоокеанских — по $82,24. В свою очередь, стоимость поставляемого в Европу сырья по «Дружбе» составляла в среднем $62,98 за баррель, а по трубопроводу в Китай — $80,91.

Для сравнения: нефть эталонной марки Brent на мировом рынке в это время стоила около $81 за баррель, говорится в материалах Всемирного банка.

Ориентир для бюджета

Тем не менее, хотя фактически Москва продаёт нефть дороже западного потолка в $60, официальная цена российской нефти Urals, на которую власти ориентируются при взимании налогов с энергокомпаний, сейчас составляет не более $50,5 за баррель. Такие данные приводит Министерство финансов РФ.

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Как объясняют эксперты, сегодня информацию о средней стоимости Urals Минфин получает не напрямую от российских нефтяников, а через международное аналитическое агентство Argus. Компания делает свои расчёты на основе опроса трейдеров, по какой примерно цене те закупают сырьё у Москвы. При этом собираемые данные не учитывают азиатскую статистику, а касаются только продаж на европейском рынке, который по большей части уже потерял актуальность для России.

«Так сложилось исторически. Наши компании стараются сохранить коммерческую тайну и не хотят её раскрывать. Компромисс между властями и бизнесом был достигнут в том, что Минфин покупает данные о стоимости нефти у Argus. Однако если раньше агентство брало цены в портах Роттердама и Сицилии, то сейчас наша нефть туда не идёт. Поэтому аналитики берут гипотетические цены, как если бы нефть из России по-прежнему шла в Европу», — объяснил Игорь Юшков.

В результате с учётом нынешней официальной цены Urals государство зарабатывает на налогах с нефтяных компаний гораздо меньше, чем могло бы. Так, даже на фоне возросшего экспорта доходы бюджета РФ от продажи энергоносителей в январе 2023 года упали почти в два раза (на 46%) по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — с 795 млрд до 426 млрд рублей.

globallookpress.com

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Пока что для решения проблемы власти решили привязать стоимость Urals к котировкам эталонной Brent с фиксированным дисконтом. Закон об этом 23 февраля подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, с апреля максимально допустимый размер скидки Urals к Brent должен будет составить $34 за баррель, в мае — $31, в июне — $28, а в июле — $25.

Таким образом, если баррель Brent на мировом рынке будет стоить $100, то при взимании налогов с компаний власти начнут исходить из цены Urals $66 в апреле, $69 в мае, $72 в апреле и $75 в июне. То есть теперь государству будет неважно, с какой именно скидкой нефтяники продают сырьё, так как рассчитывать налоги для бизнеса власти всё равно станут по зафиксированным в законе параметрам.

В таких условиях поставщики, вероятно, будут вынуждены самостоятельно снижать дисконт на экспортируемую нефть или делать дополнительные налоговые отчисления уже из собственных средств. Предполагается, что инициатива принесёт бюджету около 660 млрд рублей.

«В дальнейшем правительство будет менять методологию. Думаю, власти всё же пытаются добиться полномочий напрямую покупать данные о ценах у компаний. До этого, возможно, они поменяют агентство с Argus, например, на S&P Global Platts, которое уже фиксирует данные о ценах на российскую нефть в портах Индии», — заключил Игорь Юшков.