«Перекраивает принципы свободных рынков»: ЕС ввёл эмбарго и потолок цен на российскую нефть

С 5 декабря в Евросоюзе вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Страны ЕС перестанут закупать сырьё из РФ морем и запретят своим компаниям перевозить его в другие регионы, если стоимость в контракте превышает $60 за баррель. Москва, в свою очередь, уже переориентировала значительную часть поставок в Азию и намерена полностью перекрыть экспорт энергоносителей тем государствам, которые присоединятся к ценовым ограничениям Запада, отмечают эксперты. Специалисты прогнозируют некоторое сокращение нефтедобычи в России, но не ожидают серьёзного падения продаж в результате санкций. Сама Европа при этом будет вынуждена покупать сырьё у альтернативных поставщиков по более высоким ценам, считают аналитики.

В понедельник, 5 декабря, в странах Европейского союза вступило в силу частичное эмбарго на импорт нефти из России. Соответствующее ограничение было одобрено ещё в начале лета в рамках шестого пакета санкций ЕС против Москвы.

Теперь государствам Евросоюза нельзя покупать российскую нефть, перевозимую морем, а с 5 февраля 2023 года запрет распространится и на нефтепродукты. Такое решение власти объединения приняли для снижения своей энергетической зависимости от РФ и оказания давления на Москву в связи с событиями на Украине.

Предполагается, что эмбарго затронет примерно 90% всех нефтяных поставок из России в Европу. Впрочем, для некоторых стран ЕС предусмотрены исключения. Так, Болгария сможет получать нефть и нефтепродукты из РФ танкерами до конца 2024 года, а Хорватия — закупать у Москвы вакуумный газойль до конца 2023-го.

Отметим, что ещё весной о запрете на поставки энергоресурсов из России объявили США. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Вашингтон может себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Тем более что на долю российских нефтепродуктов приходилось лишь 8% в американском импорте.

Впрочем, спустя некоторое время после введения эмбарго потребители в Соединённых Штатах столкнулись с ажиотажным удорожанием горючего и, как следствие, рекордным за 40 лет разгоном инфляции. Для борьбы с ростом цен властям США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые к настоящему времени опустели уже примерно наполовину.

Также по теме «Издержки лягут на потребителей»: как Вашингтон пытается заработать на энергетическом кризисе в Европе На торгах в понедельник, 26 сентября, цена нефти Brent впервые с начала года опускалась ниже $84 за баррель. Как объясняют эксперты,...

Тем не менее вслед за США об эмбарго на импорт российских углеводородов объявили Великобритания, Канада и Австралия, а в июне к санкциям решил присоединиться и Евросоюз. Впрочем, ЕС не был готов к резкому сокращению закупок, поскольку нефть из РФ обеспечивала более трети всех потребностей региона в топливе. На этом фоне в Европе решили не отказываться от трубопроводных поставок, а для запрета на перевозки нефти и нефтепродуктов морем ввести переходный период сроком шесть и восемь месяцев соответственно.

По данным аналитического агентства Argus, за последние полгода большинство стран ЕС уже перестали закупать танкерную нефть у России. Между тем некоторые государства объединения, такие как Италия и Болгария, напротив, существенно нарастили импорт в преддверии эмбарго, пишет ТАСС. Москва тем временем продолжает перенаправлять экспорт энергоресурсов с Запада на Восток.

«Мы активно переориентируем потоки нефтяных перевозок в Азию, прежде всего в Китай и Индию. Так, уже в октябре 2022 года Россия поставила Индии морским путём нефти на 34% больше, чем во все страны ЕС», — отметила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По её словам, активными покупателями российской нефти сегодня также выступают Турция, Пакистан и ряд других государств. Между тем для полного замещения европейского рынка Москве может потребоваться ещё некоторое время, считает аналитик. Похожей точки зрения придерживается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Значительную часть поставок уже удалось перенаправить из ЕС в Азию, но ещё до 1 млн баррелей в сутки остаются в подвешенном состоянии. Скорее всего, Россия пока будет вынуждена несколько сократить добычу. В Европе нашу нефть заменит сырьё от других поставщиков, но потеря российских поставок может грозить ЕС повышенными расходами на топливо», — предположил собеседник RT.

Как напомнила Наталья Мильчакова, в предыдущие годы Евросоюз существенно сократил инвестиции в нефтедобычу и активно продвигал отказ от ископаемого топлива в пользу перехода на зелёную энергетику. Наряду с этим ЕС присоединился к энергетическому эмбарго против Ирана и Венесуэлы. В результате сейчас, после почти полного ухода российского сырья из Европы, страны региона будут закупать меньше нефти и по более высоким ценам, уверена эксперт.

«Отказаться от нефти из России и не испытывать при этом проблем практически невозможно — не потому, что наше сырьё незаменимо, а потому что вообще нефти на мировом рынке сейчас станет меньше. Страны ОПЕК будут, несомненно, готовы увеличить поставки в Европу, однако и цены будут выше. Саудовская Аравия, ОАЭ и другие ближневосточные государства сейчас станут активнее конкурировать с Россией на рынке Азии, поэтому ожидать, что ОПЕК полностью обеспечит Европу нефтью и цены упадут, не стоит», — объяснила эксперт.

Потолок раздора

Одновременно с запретом на танкерные перевозки 5 декабря Евросоюз ввёл потолок цен на нефть из России. Эта мера предусмотрена восьмым пакетом санкций против Москвы, одобренным в начале октября.

В рамках инициативы европейским компаниям будет запрещено страховать и перевозить сырьё из РФ морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. Как и в случае с эмбарго, с 5 февраля 2023 года аналогичное ограничение должно заработать в отношении российских нефтепродуктов.

Нововведение Брюсселя имеет переходный период в 45 дней для поставляемой морем российской нефти. Речь идёт о судах, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января. В свою очередь, предельную цену планируется пересматривать каждые два месяца и устанавливать её как минимум на 5% ниже рыночной.

«Потолок цен выступает в качестве дополнения к европейскому эмбарго. По сути, это ограничение ЕС вводит не для себя, а для мирового рынка. Данная рестрикция ограничивает работу страховщиков и перевозчиков. То есть теперь они должны иметь на руках справку, что нефть была куплена ниже потолка, а они имеют право её перевозить и страховать», — объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Отметим, что идея потолка цен также принадлежит Соединённым Штатам. Впервые о соответствующем предложении в мае заявила глава американского Минфина Джаннет Йеллен. Как объясняла министр, установление предельной стоимости сырья позволит ограничить сверхдоходы Москвы от продажи углеводородов и положительно скажется на всей мировой энергоотрасли.

В начале осени инициативу поддержали все страны G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания), а позже к ограничению решили присоединиться Австралия и Евросоюз. При этом любопытно, что стороны долго не могли договориться по поводу самого потолка цен. Так, если большинство членов ЕС выступали за лимит в пределах $65—70 за баррель, то, например, Польша настаивала на снижении показателя более чем вдвое — до $30.

В конечном итоге 2 декабря страны ЕС, G7 и Австралия сообщили о планах ввести потолок цен в $60 за баррель. Примечательно, что на Украине остались недовольны таким решением и назвали его несерьёзным, но в США сочли ограничение справедливым.

«Цена устанавливается на уровне, который Россия исторически считала приемлемым: то есть она выше себестоимости производства и сопоставима с ценами, по которым Россия продавала (нефть. — RT) до конфликта на Украине», — пояснили в Минфине США.

По данным ведомства, сейчас компании из стран «Большой семёрки» контролируют 90% рынка морских перевозок. В этой связи у России есть два варианта, считают в министерстве: либо продавать нефть в рамках утверждённого лимита через поставщиков услуг G7 и оставаться на мировом рынке, либо обратиться к сторонним проводникам, которые якобы менее надёжны и более дороги, ограничив объёмы продаж.

«Прорабатываем механизмы»

Ранее власти России неоднократно заявляли, что вне зависимости от уровня ценового потолка страна не будет продавать нефть тем, кто поддержит ограничения. 4 декабря вице-премьер Александр Новак подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остаётся неизменной.

«Этот инструмент нерыночный, неэффективный… противоречит всем правилам — той же ВТО, например. В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap (ценовым потолком. — RT). Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, попытки ограничить стоимость сырья могут ещё больше дестабилизировать глобальную нефтегазовую отрасль. Россия, в свою очередь, будет продавать сырьё только тем странам, которые работают на рыночных условиях, даже если придётся несколько сократить добычу, добавил зампред кабмина.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Ещё в сентябре президент Владимир Путин предупреждал о прекращении поставок нефти странам, вводящим ценовые ограничения. Как подчёркивал глава государства, Россия готова выполнять свои контрактные обязательства перед покупателями энергии, но, если политические решения Запада будут противоречить договорам и интересам Москвы, торговля сырьём остановится.

«Абсолютно тупое решение. Если кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение, не приведёт… Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю», — предостерегал Путин.

Позже российский лидер заявил, что Москва не будет действовать себе в ущерб и оплачивать чужое благополучие за свой счёт, а инициативы Запада только ухудшат инвестклимат в мировой энергетике и спровоцируют усиление глобального дефицита нефти. В качестве подтверждения своей позиции президент приводил слова известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое — с нефтью или газом», — цитировал Путин Фридмана.

РИА Новости

© Михаил Метцель

Как заявили в посольстве России в США, введением потолка цен Запад «перекраивает базовые принципы функционирования свободных рынков». Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределённости и рост издержек для потребителей сырья, уверены в дипмиссии.

По мнению дипломатов, российская нефть в любом случае продолжит пользоваться спросом на мировом рынке. В то же время Европейский континент теперь начинает жизнь без поставок углеводородов из РФ, о чём заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия», — написал он в Twitter.

Обходной путь

По словам Игоря Юшкова, если Россия снизит добычу, на глобальном рынке станет меньше нефти, и мировые цены вырастут. В результате европейцам придётся покупать сырьё по ещё более высокой стоимости у других поставщиков. Помимо этого, некоторые компании в ЕС понесут серьёзные убытки, так как ранее зарабатывали на перевозке и страховании российской нефти, отметил эксперт.

Также по теме «Москва без проблем найдёт альтернативные рынки»: в ЕС опубликовали решение о введении потолка цен на нефть из России Евросоюз опубликовал в своём официальном журнале решение о введении лимита цен на нефть из РФ — $60 за баррель, которое вступит в силу...

«Россия же не будет соглашаться на потолок, даже если он будет высоким. Все понимают, что Запад может оперативно пересмотреть лимит: сегодня он составляет $60 за баррель, а завтра — $40. Если мы хоть раз пойдём на уступки, другие экспортные товары тоже могут подпасть под такое регулирование», — добавил Юшков.

По его мнению, Россия всё же сумела частично подготовиться к потолку цен на нефть от Запада. Так, согласно информации издания Financial Times, Москва могла закупить более 100 танкеров для отправки сырья в Китай, Индию и Турцию.

Основная интрига сейчас заключается в том, хватит ли России уже имеющихся танкеров, считает эксперт. Кроме того, по его словам, стране нужно договориться с покупателями нефти о том, что сырьё будут перевозить судами, которые не следуют западным санкциям, а грузы страхуют российские компании.

«Конечно, импортёры нашей нефти могут потребовать дополнительную скидку за неудобства и риски. Однако массового отказа от российского сырья и катастрофического обвала экспорта не будет. В этом никто не заинтересован», — пояснил Юшков.

Похожей точки зрения придерживается и Наталья Мильчакова. По её словам, ключевые потребители российской нефти в лице Китая, Индии и Турции уже отказались присоединяться к потолку цен.

«Самое главное сейчас — это создать новую инфраструктуру морских перевозок, ориентированную на Восток. Большинство нефтеналивных терминалов у России до сих пор находилось в Балтийском море. Значит, придётся инвестировать в строительство терминалов на других направлениях экспорта, альтернативных западному», — заключила Мильчакова.