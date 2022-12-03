«Опасный и нелегитимный инструмент»: чего можно ожидать от договорённости Запада ввести потолок цен на нефть из России

Согласование западными странами потолка цен на российскую нефть приведёт к повсеместному усилению неопределённости и росту издержек для потребителей сырья, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. При этом на деле нынешнее решение США и их союзников — это попытка решить проблемы, созданные самим Западом, а также перекраивание принципов работы свободных рынков, считают в диппредставительстве. Страны G7, ЕС и Австралия договорились установить предельную стоимость танкерной нефти из РФ на уровне $60 за баррель. В США заявили, что таким образом якобы удастся снизить цену топлива на мировых рынках. В Кремле уже подтвердили, что Москва не намерена принимать этот потолок. Эксперты подчёркивают, что решение Запада не только экономически неоправданно, но и является инструментом политического давления на РФ и создаёт опасный прецедент введения аналогичных мер в отношении других стран.

Решение коллективного Запада установить предельную стоимость на поставки российской танкерной нефти лишь усилит глобальную неопределённость и приведёт к росту цен для потребителей. Так в посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали договорённость стран «Большой семёрки» и Австралии ввести потолок цен на нефть из России.

«Речь идёт о перекраивании базовых принципов функционирования свободных рынков. Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределённости и повышение издержек для потребителей сырья», — подчеркнули в диппредставительстве.

При этом заявления о том, что вводимый лимит якобы будет отвечать интересам развивающихся стран, на деле являются для западных стран лишь благовидным предлогом.

«Вашингтонские стратеги... старательно замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках — результат их собственных необдуманных действий. Прежде всего санкций и запретов на ресурсы из России», — констатировали дипломаты.

В этой связи все предпринимаемые на этом направлении шаги — это попытка решить проблемы, созданные самим Западом на пустом месте, считают в дипмиссии. Там также отметили, что потолок на российскую нефть создаёт прецедент по введению схожих мер в отношении экспортной продукции других государств по политическим мотивам.

«Вне зависимости от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом», — добавили в посольстве.

Посольство РФ в Вашингтоне

AP

© Susan Walsh

В Кремле сообщили, что Москва была готова к введению потолка на нефть и сейчас специалисты анализируют ситуацию. «Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведён, мы сообщим», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Европе с этого года придётся жить без российской нефти, поскольку Москва уже обозначила, что не намерена поставлять топливо странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Дипломат также выразил мнение, что вскоре ЕС начнёт обвинять Россию в том, что она использует нефть в качестве оружия.

Ценовая коалиция

О договорённости стран G7 (США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании) и Австралии установить ценовой потолок на российскую нефть 2 декабря сообщил американский Минфин. Ограничение, которое начнёт действовать 5 декабря «или вскоре после этой даты», распространяется на сырую нефть, поставляемую морским путём. В дальнейшем, к 5 февраля 2023 года, планируется согласовать лимит цен и на нефтепродукты из России.

При этом, как отметили в ведомстве, для тех, кто при закупке нефти станет соблюдать ценовой лимит в $60 за баррель, будет сохранён доступ к услугам западных компаний по морским перевозкам и их страхованию.

По оценке Минфина США, компании из стран «Большой семёрки» контролируют около 90% рынка морских перевозок. В этой связи у России есть два варианта дальнейшего развития событий, считают в министерстве: Москва может либо продавать свою нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 и оставаться на мировом рынке, либо обратиться к сторонним проводникам, которые якобы менее надёжны и более дороги, ограничив объём своих продаж.

При этом в Вашингтоне уверены, что согласованные $60 за баррель якобы являются справедливой ценой для российской нефти.

«Цена устанавливается на уровне, который Россия исторически считала приемлемым: то есть она выше себестоимости производства и сопоставима с ценами, по которым Россия продавала (нефть. — RT) до конфликта на Украине», — пояснили в Минфине США.

В ведомстве также утверждают, что ценовой порог устанавливается западными странами якобы в интересах всего глобального рынка, а также развивающихся стран.

По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, достигнутая договорённость с партнёрами стала «кульминацией усилий», предпринятых западной коалицией за многие месяцы.

«Потолок цен будет способствовать притоку уценённой российской нефти на глобальные рынки, он рассчитан на то, чтобы помочь защитить потребителей и бизнес от глобальных перебоев в поставках», — говорится в её заявлении, размещённом на сайте министерства.

Нефтетанкер

Gettyimages.ru

© Stephen Swintek

2 декабря о достижении консенсуса по потолку цен на российскую нефть объявили и в Евросоюзе. Соглашения удалось достичь после того, как Польша отказалась от своих требований радикально снизить обсуждаемую планку. Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на источники, Варшава настаивала на цене в $30 за баррель.

В Брюсселе, как и в Вашингтоне, принятое решение объяснили в том числе «заботой» о развивающихся странах.

«Во-первых, он (потолок цен. — RT) усиливает эффект наших санкций. Во-вторых, он ещё больше снизит доходы России. В-третьих, он в то же самое время стабилизирует глобальные энергетические рынки, так как позволяет операторам ЕС торговать некоторой частью российской нефти, перевозимой морским путём, выступать посредниками в её отношении, а также транспортировать её в третьи страны», — заявила в видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Кто угодно может быть следующим»

В РФ при этом неоднократно подчёркивали, что введение ценовых ограничений на российскую нефть приведёт к дефициту на рынке энергоносителей, так как Москва не намерена поставлять сырьё себе в убыток. В частности, на это в ходе международного форума «Российская энергетическая неделя» 12 октября указал президент страны Владимир Путин.

«Россия не будет... за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них... Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил Путин.

Он также отметил, что любые попытки установить какой-либо искусственный ценовой потолок ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а затем спровоцируют усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости.

Намерение России не поставлять свою нефть в страны, вводящие ограничения на её стоимость, 13 октября подтвердил и вице-премьер Александр Новак. По его словам, любые подобные инициативы являются плохим прецедентом, который может в любой момент распространиться на других поставщиков и на всю мировую торговлю.

Позднее, 1 декабря, на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров назвал попытки стран Запада навязать рынку цену со стороны, тогда как ранее они выступали за его свободу и добросовестность конкуренции, «интересным развитием событий».

«Оно, помимо всего прочего, посылает мощный долгосрочный сигнал всем государствам, что нужно думать о том, как отходить от использования инструментов, навязанных Западом в рамках его системы глобализации, — сказал министр. — Россия уже «не понравилась». Китай становится объектом санкций. Ему запрещают продавать и покупать товары, которые американцы хотят использовать для укрепления своих конкурентных преимуществ. Кто угодно может быть следующим».

Нефтеперерабатывающий завод

РИА Новости

© Алексей Майшев

«Шаг носит депрессивный характер»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что согласованный Западом потолок цен на российскую нефть не имеет под собой экономических оснований. Как заметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, это исключительно политическая мера, призванная третировать неугодные государства.

«По своей сути она совершенно незаконна, так как никак не соотносится с правилами и нормами Всемирной торговой организации. Пролоббированный американцами шаг носит депрессивный характер и направлен на то, чтобы завлечь в противоправную деятельность США страны G7 и прочие государства», — сказал эксперт.

Его позицию разделяет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с RT он назвал вводимый лимит цен политическими санкциями. По его словам, сама идея предельной цены на российскую нефть родилась из стремления западных стран смягчить свои предыдущие рестрикции, которыми они хотели изолировать РФ на мировом рынке.

«Однако это привело к тому, что Россия переориентировалась на азиатские рынки, а на остальных возник дефицит нефти, взвинтивший цены. Получилось, что РФ даже в условиях ограничений смогла заработать, тогда как принявшие санкции страны были вынуждены переплачивать. Поэтому теперь был найден «компромисс», который, по мнению его авторов, сдержит Россию на нефтерынке и не даст этому рынку снова опустеть», — пояснил он.

Буровая платформа и вспомогательное судно на шельфе

Gettyimages.ru

© Sergei Dubrovskii

Однако идея потолка сработает только в том случае, если её поддержит значительное большинство покупателей на рынке, уточнил эксперт.

«Но мы видим, что ожидать этого не приходится. Ни Китай, ни Индия, ни Турция, ни Юго-Восточная Азия официально к этой коалиции потолка цены не присоединятся, поэтому здесь большой вопрос, как это всё сработает на практике», — добавил Юшков.

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В обратном эффекте вводимого Западом потолка цен на топливо из РФ уверен и Алексей Мухин. По его словам, заявления западных стран о том, что ограничение цены на российскую нефть поправит ситуацию на мировом рынке энергоресурсов, не будут подтверждены на практике.

«Из-за этих рестрикций нефть станет более труднодоступной. А если Россия проявит принципиальность и откажется следовать новым правилам игры, это приведёт к скачку цен и усложнит логистику морских перевозок, что также отразится на стоимости этого энергоресурса», — отметил Мухин.

В свою очередь, Игорь Юшков выразил мнение, что вводимый предел нефтецены в дальнейшем будет использован Западом в качестве прецедента для оказания давления на прочие страны, которые чем-то ему не угодят.

«Нынешнее решение по нефти — попытка опробовать новый механизм влияния на цены на глобальном рынке. Потому что если с Россией этот трюк сработает, то в дальнейшем его можно будет использовать в отношении других крупных стран-экспортёров. Поэтому сейчас, думаю, мировые игроки очень тщательно будут оценивать навязываемую западными странами меру и в конечном итоге не поддержат её», — резюмировал эксперт.