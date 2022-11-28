«Они сами пододвинули Европу к коллапсу»: как в России оценили меры властей ЕС на фоне энергокризиса

Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому коллапсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в рамках «проверки на демократию» еврочиновникам теперь остаётся убедить собственное население, что сложившаяся ситуация якобы в его же интересах. При этом ранее в Евросоюзе уже назвали основным выгодоприобретателем от разразившегося энергокризиса Соединённые Штаты. В такой ситуации его экономика постепенно теряет свою конкурентоспособность на мировом рынке, отмечают эксперты. Однако, по мнению аналитиков, власти стран объединения продолжают следовать обозначенному Вашингтоном курсу, обвиняя во всех бедах Россию.

Европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они (европейские лидеры. — RT) пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — сказала она в эфире телеканала ТВ-Центр.

И теперь еврочиновникам осталось убедить граждан стран ЕС, что это якобы в их же интересах, поскольку идёт «проверка на демократию», отметила Захарова.

«Сейчас им (европейцам. — RT) их же руководители говорят, что они должны быть счастливы: «Мы избавили вас, глупеньких, от всего того, что раньше считалось вашим благополучием. Мы избавили вас от дешёвого газа, мы избавили вас от взаимоотношений с Россией, вы расторгли контракты, вы ушли из РФ, вам теперь холодно и голодно, вы теперь не моетесь — вы должны быть счастливы». Просто мне хочется понять, как называется эта религия… Это настоящая секта… Свидетели безумия какого-то», — сказала дипломат.

Она также отметила, что европейские политики отлично «поработали» в энергетической сфере, и напомнила о диверсиях на «Северных потоках» в Балтийском море — «той сфере, которая контролируется странами НАТО», находится в зоне их ответственности.

«Они чудесно поработали. Они так или иначе констатировали, что это был взрыв. Они не собираются заниматься (расследованием. — RT). Они же все по очереди сказали, что, ну, в общем, можно сейчас не торопиться с выводами. Торопиться с выводами не надо. Это в других случаях надо торопиться, где, так сказать, очевидно, есть заказ на обвинение России. А вот там, где есть реальная информация о том, кто это исполнил, торопиться не надо», — заметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что тревожные оценки возможных последствий энергетического кризиса в ЕС циркулируют и в западной прессе. Так, журнал The Economist прогнозирует, что повышение цен на энергоносители может привести к росту смертности в Европе этой зимой.

«В этом году корреляция между ценами на электроэнергию и смертностью в зимний период может измениться. Но если тенденции прошлых лет сохранятся, то с учётом текущих цен на электроэнергию даже в условиях самой мягкой зимы смертность будет выше среднего исторического уровня», — прогнозирует издание.

Согласно статистической модели The Economist, в случае тёплой зимы смертность превысит средний исторический показатель на 32 тыс. человек, а суровые зимние месяцы приведут уже к сотням тысяч летальных исходов.

«Точные суммарные цифры смертности по-прежнему зависят от прочих факторов, в частности от температуры. В условиях мягкой зимы рост этого показателя может быть ограничен 32 тыс. человек свыше среднего исторического уровня (с учётом вариаций в численности населения). (Однако. — RT) суровая зима может дополнительно унести в общей сложности 335 тыс. жизней», — отмечается в материале.

Варшава, Польша, 24 ноября 2022 года

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Как, в свою очередь, подчеркнул генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag, рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает «тяжёлые времена для многих домохозяйств в Европе».

Впрочем, несмотря на текущую сложную ситуацию, вызванную энергокризисом, в Евросоюзе продолжают обсуждать введение потолка цен на российскую нефть. Ранее с подобной инициативой выступили США, предложив установить стоимость в районе $60 за баррель.

Однако, как подчеркнули в Кремле, Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не намерена торговать нефтью, нефтепродуктами и газом с государствами, которые прибегнут к таким мерам.

«Мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем — и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, в РФ «стрелять себе в ногу» не будут.

«Это уже чрезвычайная ситуация»

При этом ранее в ЕС уже признали, что основным выгодоприобретателем от европейского энергокризиса являются Соединённые Штаты.

Так, глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул в начале ноября, что разница в цене на энергоносители в европейских странах и Соединённых Штатах, а также субсидии американского правительства, выплачиваемые с целью привлечения бизнеса, становятся причиной невыгодного положения производителей ЕС на мировом рынке. Ле Мэр призвал европейские страны защищать свои интересы, поскольку ждать «подарков» от Вашингтона не стоит. Он также счёл промышленный спад основной угрозой для Евросоюза.

На этой неделе и глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Соединённые Штаты выгодоприобретателем от рецессии в Европе. По его словам, «это хорошая новость для экономики США», которые смогли здесь получить выгоду. Сийярто также сказал, что ситуация в Европейском регионе «плачевна», поскольку «Еврокомиссия скорее препятствует» притоку инвестиций в страны — члены Европейского союза.

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В свою очередь, как заявил один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера в интервью газете Il Sole 24 Ore, если Европа потеряет экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою «модель благосостояния».

«Первостепенная проблема — это, очевидно, счета за энергию. Из-за них европейские компании утрачивают конкурентоспособность. Это уже чрезвычайная ситуация, это вопрос нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было создано в Европе за последние десятилетия», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, глава Pirelli назвал нынешний кризис «асимметричным», поскольку он серьёзно не затронул ни США, ни Азию. Итальянский бизнесмен также призвал Европу защищать собственные экономические интересы.

«Вразрез с реальностью»

По мнению экспертов, поддавшись на уловки США, призывающих к расширению антироссийских санкций, Евросоюз сделал очередную ошибку в энергосфере, из-за чего сейчас и происходит деиндустриализация ЕС, а экономика региона теряет свою конкурентоспособность.

«Кризис в этой области вызвали в том числе ошибки еврочиновников, связанные с регулированием рынка газа, отказом от долгосрочных контрактов в пользу краткосрочных. Но потом ситуация усугубилась из-за ожесточённой санкционной войны против России», — пояснил в комментарии RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Кроме того, по его словам, серьёзно упал уровень жизни европейцев и целому ряду предпринимателей стало намного сложнее работать.

«ЕС сейчас проигрывает США не только в химической и металлургической сферах, но и в машиностроении. Происходит релокация многих предприятий в Соединённые Штаты. А это значит, что тысячи европейцев потеряют работу», — говорит Митрахович.

Он сомневается, что этот тренд будет переломлен в ближайшее время, поскольку такой расклад играет на руку Вашингтону.

«Мало того что США продают в огромном количестве энергоресурсы в Европу, причём по баснословным ценам, так ещё и будут поставлять в ЕС промышленные товары, которые раньше производили в Евросоюзе, но из-за энергокризиса были вынуждены перенести их производство в Соединённые Штаты», — отметил Митрахович.

Флаги США и ЕС

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При этом, как отмечает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, главы европейских стран так и не пришли к соглашению по новому пакету мер для борьбы с энергокризисом, который предложила Еврокомиссия (ЕК).

Напомним, в заявлении по итогам заседания Евросовета по энергетике говорилось, что предложения, которые инициировали лидеры ЕС, нуждаются в доработке. В частности, должна быть принята во внимание «разница в энергетическом балансе и национальных условиях» разных стран.

Как подчеркнул Оленченко в разговоре с RT, именно ЕК «по указке Вашингтона» побудила страны ЕС отказаться от целого ряда российских энергоресурсов.

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«В результате Евросоюз оказался в очень сложной ситуации, поскольку стало критически не хватать энергии и топлива не только для производств, но и для работы ЖКХ. Еврочиновники приняли решения, которые привели к сегодняшнему кризису в ЕС. Вследствие этого наблюдается ослабление союза: его доля на мировом рынке переходит преимущественно под контроль США», — считает эксперт.

Он констатирует, что Вашингтон получает всё больше прибыли благодаря ослаблению ЕС.

«США выгодно продают газ в Европу на фоне её отказа от российских энергоресурсов. Наивно было бы ожидать, что американцы снизят стоимость СПГ», — заявил аналитик.

Однако, с его точки зрения, еврочиновники не намерены признаваться в своей несостоятельности, продолжая обвинять во всех бедах Россию.