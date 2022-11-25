Глава МИД Венгрии назвал США выгодоприобретателем от рецессии в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Соединённые Штаты выгодоприобретателем от рецессии в Европе.

«Движение экономики Европы в сторону рецессии — это хорошая новость для экономики США и выглядит так, что Америка смогла из этого получить выгоду», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что ситуация в европейском регионе «плачевна», так как «Еврокомиссия, скорее, препятствует» притоку инвестиций в страны — члены Европейского союза.

Ранее СМИ писали, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.