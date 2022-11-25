Politico: в ЕС обвинили США в получении сверхприбыли за счёт Украины и Европы

Политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе. Об этом пишет издание Politico.

В статье говорится, что европейские чиновники находятся в ярости из-за того, что США «нажились на войне, в то время как страны ЕС страдают».

Как заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС, США больше всего выигрывают от конфликта, поскольку продают больше газа и по более высоким ценам, также возросла продажа американского оружия.

Ранее китайское издание Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов писало, что США используют НАТО, чтобы подорвать европейскую экономику и укрепить влияние на правительства стран — членов Евросоюза.

Также Politico прогнозировало торговую войну между США и Евросоюзом на фоне принятия в Соединённых Штатах закона о снижении инфляции, который вступит в силу 1 января.