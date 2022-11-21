Politico прогнозирует торговую войну между США и Евросоюзом
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Отмечается, что в ЕС возникают опасения в связи с пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд для поддержки зелёного бизнеса в Соединённых Штатах.
В ЕС опасаются, что это будет побуждать компании перемещать инвестиции из Европы в США и стимулировать клиентов покупать американские электромобили, а не европейские.
В статье говорится, что «перемирие между сторонами кажется маловероятным». Также автор пишет, что если США и ЕС не придут к согласию, то это может привести к торговой войне, что «наводит ужас на европейцев».
Ранее Der Spiegel писал, что протекционистские меры США в рамках развития зелёных технологий могут привести к торговой войне с Евросоюзом, Брюсселю нужно вести переговоры с Вашингтоном по этому поводу.