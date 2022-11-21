Европейская редакция Politico прогнозирует торговую войну между США и Евросоюзом на фоне принятия в Соединённых Штатах закона о снижении инфляции, который вступит в силу 1 января.

Отмечается, что в ЕС возникают опасения в связи с пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму $369 млрд для поддержки зелёного бизнеса в Соединённых Штатах.

В ЕС опасаются, что это будет побуждать компании перемещать инвестиции из Европы в США и стимулировать клиентов покупать американские электромобили, а не европейские.

В статье говорится, что «перемирие между сторонами кажется маловероятным». Также автор пишет, что если США и ЕС не придут к согласию, то это может привести к торговой войне, что «наводит ужас на европейцев».

Ранее Der Spiegel писал, что протекционистские меры США в рамках развития зелёных технологий могут привести к торговой войне с Евросоюзом, Брюсселю нужно вести переговоры с Вашингтоном по этому поводу.