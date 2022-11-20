Узнать больше

Spiegel: протекционистские меры США провоцируют Евросоюз на ответные меры

Короткая ссылка
Протекционистские меры США в рамках развития зелёных технологий могут привести к торговой войне с Евросоюзом, Брюсселю нужно вести переговоры с Вашингтоном на эту тему, пишет Spiegel.
Spiegel: протекционистские меры США провоцируют Евросоюз на ответные меры
  • Gettyimages.ru

По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, законодательство США содержит «ряд несправедливых положений, нарушающих правила международной торговли».

«Наша цель — предоставить европейским компаниям такой же доступ на рынок США, какой имеют компании из Мексики или Канады», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, готовится для Брюссель к торговой войне, чиновник отметил, что он выступает за «пошаговый» подход.

«Пришло время поговорить. Подведём итоги в декабре. Если результат не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы подготовим следующий шаг», — заявил Домбровскис.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что опасающийся за свою промышленность Евросоюз решительно и единым фронтом выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции.

Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Байдена закон, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.

Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить