Spiegel: протекционистские меры США провоцируют Евросоюз на ответные меры

Протекционистские меры США в рамках развития зелёных технологий могут привести к торговой войне с Евросоюзом, Брюсселю нужно вести переговоры с Вашингтоном на эту тему, пишет Spiegel.

По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, законодательство США содержит «ряд несправедливых положений, нарушающих правила международной торговли».

«Наша цель — предоставить европейским компаниям такой же доступ на рынок США, какой имеют компании из Мексики или Канады», — сказал он.

Отвечая на вопрос журналиста, готовится для Брюссель к торговой войне, чиновник отметил, что он выступает за «пошаговый» подход.

«Пришло время поговорить. Подведём итоги в декабре. Если результат не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы подготовим следующий шаг», — заявил Домбровскис.

Телеканал CNBC ранее сообщил, что опасающийся за свою промышленность Евросоюз решительно и единым фронтом выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции.

Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Байдена закон, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.

Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.