Spiegel: протекционистские меры США провоцируют Евросоюз на ответные меры
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По мнению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, законодательство США содержит «ряд несправедливых положений, нарушающих правила международной торговли».
«Наша цель — предоставить европейским компаниям такой же доступ на рынок США, какой имеют компании из Мексики или Канады», — сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста, готовится для Брюссель к торговой войне, чиновник отметил, что он выступает за «пошаговый» подход.
«Пришло время поговорить. Подведём итоги в декабре. Если результат не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы подготовим следующий шаг», — заявил Домбровскис.
Телеканал CNBC ранее сообщил, что опасающийся за свою промышленность Евросоюз решительно и единым фронтом выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции.
Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Байдена закон, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации.
Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон.
Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.