В Евросоюзе могут принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции»

Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции», положения которого противоречат нормам Всемирной торговой организации, сообщил в эфире BFMTV еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Как отмечает французский телеканал, противостояние между Европой и Соединёнными Штатами «стало неизбежным» после того, как Вашингтон принял так называемый закон «о снижении инфляции», который предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.

Евросоюз уже создал рабочую группу для разрешения разногласий с Белым домом по поводу возможных «искажений конкуренции», сказал Бретон.

«Либо они их урегулируют, и мы на это надеемся, либо нам придётся идти в ВТО и рассматривать ответные меры», — сказал еврокомиссар.

В августе президент США Джо Байден подписал закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.