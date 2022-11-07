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В Евросоюзе могут принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции»

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Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции», положения которого противоречат нормам Всемирной торговой организации, сообщил в эфире BFMTV еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
В Евросоюзе могут принять ответные меры на закон США «о сокращении инфляции»
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Как отмечает французский телеканал, противостояние между Европой и Соединёнными Штатами «стало неизбежным» после того, как Вашингтон принял так называемый закон «о снижении инфляции», который предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.

Евросоюз уже создал рабочую группу для разрешения разногласий с Белым домом по поводу возможных «искажений конкуренции», сказал Бретон.

«Либо они их урегулируют, и мы на это надеемся, либо нам придётся идти в ВТО и рассматривать ответные меры», — сказал еврокомиссар.

В августе президент США Джо Байден подписал закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.

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