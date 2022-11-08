Макрон назвал недружественным и противоречащим нормам ВТО закон США о сокращении инфляции

Французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед промышленниками республики, раскритиковал принятый администрацией Джо Байдена закон в США о сокращении инфляции, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

Слова Макрона приводит РИА Новости.

«Невозможно говорить о декарбонизации промышленности, не упомянув о законе о сокращении инфляции в США, а также о том, что нам в Европе ещё придётся столкнуться с его последствиями», — сказал Макрон в Елисейском дворце, где собрались представители 50 французских промышленных объектов.

Французский президент напомнил, что США продают свой газ дороже, чем страны Европы, а также предлагают огромную финансовую помощь ряду секторов, что «полностью отодвигает европейский проект с рынка».

«Я думаю, что этот закон не соответствует нормам ВТО, кроме того, я думаю, что это не по-дружески», — сказал глава государства.

Вместе с этим он желает «в дружеской атмосфере» обсудить эти проблемы в Вашингтоне в декабре.

В августе президент США Джо Байден подписал закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.

Как сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, Европейский союз будет вынужден принять ответные меры на закон США, положения которого противоречат нормам ВТО.

Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы, стимулирующие покупку только тех электромобилей, которые были собраны в США и которые содержат аккумуляторы, собранные с использованием американских компонентов.

Евросоюз уже создал рабочую группу для разрешения разногласий с Белым домом по поводу возможных «искажений конкуренции».

Вместе с этим в Минэнерго США утверждают, что европейские энергетические компании, закупающие американский СПГ, продают его по завышенным ценам, получая выгоду от маржи. При этом Вашингтон обеспокоен тем, что в Европе считают Соединённые Штаты ответственными за такие цены.