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В США утверждают, что европейские закупщики завышают цены на американский СПГ

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В Минэнерго США утверждают, что европейские энергетические компании, закупающие американский СПГ, продают его по завышенным ценам, получая выгоду от маржи, при этом Вашингтон обеспокоен, что в Европе считают Соединённые Штаты ответственными за такие цены. Об этом пишет Financial Times.

«Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке», — сказал помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри.

По его словам, США беспокоит, что в Европе ведётся дискуссия о том, будто американцы «имеют контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе», пишет ТАСС.

По последним данным, Соединённые Штаты с января по октябрь поставили Евросоюзу около 48 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это превышает показатель за весь 2021 год на 26 млрд куб. м.

В октябре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.

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