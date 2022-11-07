США с января по октябрь поставили ЕС около 48 млрд кубометров СПГ

Соединённые Штаты с января по октябрь поставили Евросоюзу около 48 млрд куб. м сжиженного природного газа, это превышает показатель за весь 2021 год на 26 млрд куб. м.

Об этом сообщил Белый дом по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности.

«Только в этом году, с января по октябрь, из США в ЕС было экспортировано около 48 млрд куб. м СПГ, что на 26 млрд куб. м больше, чем за весь 2021 год», — говорится в заявлении.

К настоящему времени США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии.

Россия, по данным главы компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние четыре-пять месяцев.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России.