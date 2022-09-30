Блинкен заявил об историческом шансе прекратить энергозависимость Европы от России

США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность раз и навсегда покончить с её зависимостью от энергоресурсов России, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Впереди ещё много тяжёлой работы, направленной на то, чтобы «страны и партнёры пережили зиму», сказал он.

«В конечном итоге это также невероятная возможность... раз и навсегда избавиться от зависимости от российских энергоресурсов», — цитирует Блинкена ТАСС.

Как ранее заявила представитель МИД России Мария Захарова, США давно преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе и провести множество разделительных линий на континенте, что позволит им войти на европейский рынок и начать поставлять свои ресурсы.

В мае зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.