США давно преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе и провести множество разделительных линий на Европейском континенте, что позволит им войти на европейский рынок и начать поставлять свои ресурсы. Такое мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На протяжении многих лет как при администрации демократов, так и до этого, при администрации республиканцев, Соединённые Штаты Америки делали всё для того, чтобы сорвать энергетические поставки российских природных ресурсов на территорию других стран», — цитирует её ТАСС.

Вашингтон сделал всё «возможное и даже не возможное», чтобы изничтожить единое энергетическое взаимодействие и сотрудничество на Европейском континенте, добавила дипломат.

«Сделано это было для того, чтобы, конечно, создать себе конкурентные преимущества и начать поставлять то, что они обещали Европе поставлять давно, — свои ресурсы», — пояснила Захарова.

«Ещё более важная для Вашингтона цель», считает она, заключается в том, что «разорвать Европу на куски» и вернуться к временам, когда страны континента «не могли договариваться друг с другом и решали свои вопросы, свои проблемы не за столом переговоров».

Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.

В МИД России также заявили, что США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве подчеркнули, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.