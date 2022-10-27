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Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд кубических метров за последние 4–5 месяцев

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Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние 4–5 месяцев.
Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд кубических метров за последние 4–5 месяцев
  • Gettyimages.ru
  • © DarioEgidi

Об этом он сказал, выступая в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума.

«За последние 4–5 месяцев российские поставки в Европу сократились почти на 50 млрд куб. м. На 1 октября падение к прошлому году составило 47%. Эти поставки почти полностью были замещены СПГ — его потребление Европа нарастила на 65%», — цитирует Михельсона ТАСС. 

Он отметил, что дополнительный объём поставок через европейские регазификационные терминалы составил 43 млрд куб. м, 29 млрд куб. м из которых пришлись на США.

Вместе с этим Михельсон добавил, что поставки в Корею и Японию остались примерно на уровне 2021 года, в Китай и Индию — сократились на 23% и 19% соответственно.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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