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ЕК: США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии

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США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии.
ЕК: США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии
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  • © ewg3D

Об этом, как пишет РИА Новости, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ», — заявил он.

Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние 4–5 месяцев.

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