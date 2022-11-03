ЕК: США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии.

Об этом, как пишет РИА Новости, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ», — заявил он.

Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние 4–5 месяцев.