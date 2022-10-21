Макрон заявил о двойных стандартах США из-за цены на газ
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам... Это двойные стандарты», — цитирует его ТАСС.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.
Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.