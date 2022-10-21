В Тверской области выявили 36 случаев коронавируса за сутки

В Тверской области выявили 36 случаев коронавируса за последние сутки. Выздоровели 53 жителя, госпитализированы двое.

Об этом сообщает mk.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 178 203. Вылечились 174 008 человек.

Также стало известно, что в Кисловодске прививку против гриппа сделали почти 23 тыс. человек, передаёт «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Благодаря вакцинации за предыдущие две недели на 50% снизилась заболеваемость гриппом. Жители города понимают, что защититься от простуды можно укрепляя иммунитет, а вот от гриппа можно уберечься только с помощью прививки», — заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.