Инфекционист Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

«У людей, у которых развился лонг-ковид или постковидный синдром, есть проблемы с иммунной системой. Вероятно, они будут более подвержены различным заболеваниям, в том числе гриппу», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Вместе с тем, отметил Поздняков, точных данных пока нет, и ещё предстоит выяснить, как будут болеть гриппом люди с постковидным синдромом.

Как считает эксперт, если после COVID-19 аутоиммунное заболевание не развилось, лучше пройти вакцинацию от гриппа.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.