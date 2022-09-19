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Инфекционист Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома

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Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.
Инфекционист Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома
  • РИА Новости

«У людей, у которых развился лонг-ковид или постковидный синдром, есть проблемы с иммунной системой. Вероятно, они будут более подвержены различным заболеваниям, в том числе гриппу», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Вместе с тем, отметил Поздняков, точных данных пока нет, и ещё предстоит выяснить, как будут болеть гриппом люди с постковидным синдромом.

Как считает эксперт, если после COVID-19 аутоиммунное заболевание не развилось, лучше пройти вакцинацию от гриппа.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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