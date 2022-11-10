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CNBC: ЕС выступил единым фронтом против предложенного Байденом закона о снижении инфляции

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Опасающийся за свою промышленность Европейский союз решительно и единым фронтом выступил против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции.

Об этом информирует телеканал CNBC.

По данным телеканала, на этой неделе 27 министров финансов ЕС обсудили принятый в США закон.

«Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — приводит телеканал слова анонимного европейского источника.

По словам источника, все принимавшие участие в обсуждении министры сошлись на том, что данная инициатива США угрожает европейской промышленности.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал принятый администрацией Байдена закон в США о сокращении инфляции, назвав его недружественным и не соответствующим нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

В августе Байден подписал закон по борьбе с инфляцией, который ранее одобрил американский конгресс.

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