Global Times: США используют НАТО, чтобы подорвать экономику Евросоюза
Отмечается, что Вашингтон стремится заставить некоторые европейские государства применить антироссийскую стратегию, в результате чего Евросоюз может стать более зависимым от НАТО и США и «потерять свою автономию».
«Стремясь заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию в отношении Китая, НАТО прилагает все усилия, чтобы объединить Китай и Россию. В результате ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и ему может быть труднее достичь автономии», — сказано в материале.
19 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией.