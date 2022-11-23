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Global Times: США используют НАТО, чтобы подорвать экономику Евросоюза

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США используют НАТО, чтобы подорвать европейскую экономику и укрепить влияние на правительства стран — членов Евросоюза. Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, что Вашингтон стремится заставить некоторые европейские государства применить антироссийскую стратегию, в результате чего Евросоюз может стать более зависимым от НАТО и США и «потерять свою автономию».

«Стремясь заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию в отношении Китая, НАТО прилагает все усилия, чтобы объединить Китай и Россию. В результате ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и ему может быть труднее достичь автономии», — сказано в материале.

19 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией.

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