В Пентагоне заявили, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией.

Об этом он сказал на ежегодном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экипаж американского авианосца USS George H.W. Bush заявил о готовности воевать с Россией.

В апреле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о стремлении ЕС к разрешению украинского кризиса «на поле боя».