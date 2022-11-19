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В Пентагоне заявили, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией.
В Пентагоне заявили, что НАТО якобы не ищет конфликта с Россией
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом он сказал на ежегодном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

«Дамы и господа, НАТО — это оборонительный альянс, и он не ищет конфронтации с Россией. Он не представляет угрозы России», — цитирует его РИА Новости.

Ранее экипаж американского авианосца USS George H.W. Bush заявил о готовности воевать с Россией.

В апреле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о стремлении ЕС к разрешению украинского кризиса «на поле боя».

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