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Экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией

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Экипаж американского авианосца USS George H. W. Bush заявил о готовности воевать с Россией.
Экипаж американского авианосца заявил о готовности воевать с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sky News.

«Экипаж гигантского авианосца США в европейских водах заявляет, что готов вступить в бой с Россией, если поступит призыв», — пишет телеканал.

Командир военного корабля контр-адмирал Деннис Велес заявил, что американские солдаты «готовы к любой миссии».

«Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники: мы готовы ко всему», — заявил он.

В апреле глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о стремлении ЕС к разрешению украинского кризиса «на поле боя».

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