Глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию Echos заявил, что разница в цене на энергоносители в европейских странах и Соединённых Штатах, а также субсидии американского правительства, выплачиваемые с целью привлечения бизнеса, становятся причиной невыгодного положения производителей ЕС на мировом рынке.

«Наше производство уже страдает от потери конкурентоспособности из-за разницы в цене на энергию в США и в Европе», — приводит его слова РИА Новости.

Ле Мэр призвал европейские страны защищать свои интересы, поскольку ждать «подарков» от Вашингтона не стоит.

Он также назвал промышленный спад основной угрозой для Евросоюза.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.