военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сенатор Пушков заявил о выгоде США от экономического кризиса стран Евросоюза

Короткая ссылка
Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Падение Европы, её экономики — на руку Соединённым Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией... США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя её в положение американского вассала», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что для достижения своих целей власти США используют союзников из Восточной Европы.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить