Сенатор Пушков заявил о выгоде США от экономического кризиса стран Евросоюза
«Падение Европы, её экономики — на руку Соединённым Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией... США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя её в положение американского вассала», — написал он в Telegram.
Пушков отметил, что для достижения своих целей власти США используют союзников из Восточной Европы.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.