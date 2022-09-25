Сенатор Пушков заявил о выгоде США от экономического кризиса стран Евросоюза

Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем, заявил сенатор Алексей Пушков.

«Падение Европы, её экономики — на руку Соединённым Штатам. Блокируя любой диалог Европы с Россией... США сознательно ослабляют Европу, все глубже загоняя её в положение американского вассала», — написал он в Telegram.

Пушков отметил, что для достижения своих целей власти США используют союзников из Восточной Европы.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.