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Экс-премьер Италии Конте: стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США

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Стратегические интересы Европейского союза не должны следовать только выгоде Соединённых Штатов, именно поэтому ЕС необходимо проявить инициативу, чтобы урегулировать украинский кризис мирным путём. Об этом заявил лидер оппозиционного общественно-политического Движения пяти звёзд, бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Экс-премьер Италии Конте: стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США
  • AP

«Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову», — сказал он в беседе с газетой Quotidiano Nazionale.

Конте заявил о необходимости Евросоюза взять на себя лидерство в решении украинского конфликта.

Он добавил, что не считает правильным новые поставки вооружения Украине. По словам Конте, необходимо сделать разворот в сторону переговорного процесса, а не дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности, путём ослабления европейских стран

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

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