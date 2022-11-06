Экс-премьер Италии Конте: стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США
- AP
«Европейский союз должен преследовать стратегические интересы, которые не могут сводиться к интересам Вашингтона. Он должен поднять голову», — сказал он в беседе с газетой Quotidiano Nazionale.
Конте заявил о необходимости Евросоюза взять на себя лидерство в решении украинского конфликта.
Он добавил, что не считает правильным новые поставки вооружения Украине. По словам Конте, необходимо сделать разворот в сторону переговорного процесса, а не дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности, путём ослабления европейских стран.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.