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Global Times: США пытаются извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса

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Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности, путём ослабления европейских стран, пишет Global Times.

По мнению автора материала, Вашингтону не выгодно окончание конфликта на Украине, и именно поэтому американские власти всячески пытаются «подливать масла в огонь».

«Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряжённость перерастает в кризис», — пишет издание.

Что касается выгоды, которую США стремятся извлечь из конфликта, то автор называет формирование более зависимой в отношении энергетики и безопасности Европы, а также привлечение к антироссийской коалиции большего числа стран. 

«США с удовольствием наблюдают за эскалацией конфликта, его развитие зависит вовсе не от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался», — заключил автор.

Как ранее заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

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