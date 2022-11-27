Песков: Россия не станет торговать нефтью со странами, которые установят потолок цен

Россия будет исходить из заявления президента страны Владимира Путина о том, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем — и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что в России тем не менее смотрят на озвучиваемые цифры.

По его словам, имеется множество нюансов, которые необходимо просчитывать.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что в России «стрелять себе в ногу» не будут.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.