Песков: Россия не станет торговать нефтью со странами, которые установят потолок цен
- РИА Новости
«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем — и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что в России тем не менее смотрят на озвучиваемые цифры.
По его словам, имеется множество нюансов, которые необходимо просчитывать.
Пресс-секретарь выразил уверенность, что в России «стрелять себе в ногу» не будут.
Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.
Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.