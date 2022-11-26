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Bloomberg: Россия готовит указ о запрете продажи нефти странам, которые ввели потолок цен

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В России прорабатывается указ, запрещающий российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать её тем странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Bloomberg: Россия готовит указ о запрете продажи нефти странам, которые ввели потолок цен
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

«Указ запретит вести дела как с компаниями, так и со странами, присоединившимися к механизму ограничения цен, сказал источник», — пишет агентство.

Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть 5 декабря.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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