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Bloomberg: в ЕС предложили переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на нефть

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Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть.
Bloomberg: в ЕС предложили переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на нефть
  • AP

«Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения», — сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Уточняется, что переходный период будет распространяться на загруженную до 5 декабря нефть — именно тогда планируется ввести потолок цен на нефть. Также переходный период предлагается применить и к разгруженной до 19 января 2023 года нефти.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.

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