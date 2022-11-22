Bloomberg: в ЕС предложили переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на нефть

Евросоюз предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть.

«Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения», — сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Уточняется, что переходный период будет распространяться на загруженную до 5 декабря нефть — именно тогда планируется ввести потолок цен на нефть. Также переходный период предлагается применить и к разгруженной до 19 января 2023 года нефти.

Ранее в Минфине США предложили установить предельную цену на российскую нефть в районе $60.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.