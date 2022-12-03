Австралия и G7 договорились о лимите цен на российскую нефть в $60 за баррель

Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

«Страны «Большой семерки» и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в $60 за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что ценовой лимит начнёт действовать 5 декабря «или вскоре после этой даты».

Вместе с этим страны G7 сообщили, что решение вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

«Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно», — говорится в совместном заявлении G7 и Австралии.

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар ранее заявила о возможности корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели.

Газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.