Австралия и G7 договорились о лимите цен на российскую нефть в $60 за баррель

Короткая ссылка
Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

«Страны «Большой семерки» и Австралия, будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен, 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в $60 за баррель нефти российского происхождения в соответствии с единогласным решением стран — членов Европейского союза», — приводит заявление РИА Новости.

Уточняется, что ценовой лимит начнёт действовать 5 декабря «или вскоре после этой даты». 

Вместе с этим страны G7 сообщили, что решение вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

«Мы объявим предельную стоимость на нефтепродукты российского происхождения отдельно», — говорится в совместном заявлении G7 и Австралии.

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар ранее заявила о возможности корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели.

Газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить