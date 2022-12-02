FT: ЕС достиг соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60

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Страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60. 
FT: ЕС достиг соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что договорённость была достигнута после того, как Варшава отказалась от своих возражений.

Ранее обозреватель Oil Price Ирина Слав заявила, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению цен на энергоресурсы, что приумножит доходы России.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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