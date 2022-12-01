Oil Price: введение потолка цен на нефть может увеличить доходы России

Введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению цен на энергоресурсы, что приумножит доходы России. Об этом заявила обозреватель Oil Price Ирина Слав.

По её мнению, введение ограничений на уровне $65—70 за баррель не окажет влияния на российский бюджет.

Потолок цен может привести к росту цен на энергоресурсы.

«Более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», — пишет Слав.

Она подчеркнула, что продолжение экспорта по всему миру может даже увеличить доходы России.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.