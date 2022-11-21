Новак: Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам
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Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Россия будет перенаправлять поставки или сокращать добычу.
«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнёров или с сокращением добычи», — сказал вице-премьер.
Новак также добавил, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок является именно таким актом.
Ранее Новак уже заявлял, что России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё.