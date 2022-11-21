Новак: Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Россия будет перенаправлять поставки или сокращать добычу.

«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнёров или с сокращением добычи», — сказал вице-премьер.

Новак также добавил, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок является именно таким актом.

Ранее Новак уже заявлял, что России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё.