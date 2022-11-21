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Новак: Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам

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Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.
Новак: Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен странам
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Россия будет перенаправлять поставки или сокращать добычу.

«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнёров или с сокращением добычи», — сказал вице-премьер.

Новак также добавил, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке, ценовой потолок является именно таким актом.

Ранее Новак уже заявлял, что России нецелесообразно поставлять нефть странам, установившим потолок цен на неё.

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