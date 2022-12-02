Совет ЕС подтвердил решение ввести потолок цен на российскую нефть

Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России. Об этом сообщило председательство Чехии в Совете ЕС.

«Послы 27 стран ЕС только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую по морю», — приводит ТАСС заявление.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.