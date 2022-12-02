Совет ЕС подтвердил решение ввести потолок цен на российскую нефть

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Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России. Об этом сообщило председательство Чехии в Совете ЕС.
Совет ЕС подтвердил решение ввести потолок цен на российскую нефть
  • РИА Новости

«Послы 27 стран ЕС только что достигли соглашения по ценовому потолку на российскую нефть, транспортируемую по морю», — приводит ТАСС заявление. 

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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