Госдеп США: потолок цен на нефть России будет скорректирован, если не достигнет цели

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар заявила о возможности корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели, которые заключаются в сокращении доходов России, а также предотвращении глобального энергетического кризиса.

Она отметила, что США приветствуют решение ЕС по потолку цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Бланшар добавила, что механизм установления предельной цены создавался специально гибким.

«Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — приводит её слова ТАСС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.

Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.