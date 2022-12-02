Госдеп США: потолок цен на нефть России будет скорректирован, если не достигнет цели
- AP
Она отметила, что США приветствуют решение ЕС по потолку цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
Бланшар добавила, что механизм установления предельной цены создавался специально гибким.
«Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли», — приводит её слова ТАСС.
Ранее газета Financial Times сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.
Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.
Российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.