Постпред Ульянов: с этого года Европа будет жить без российской нефти
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал он в Twitter.
Ульянов призвал подождать. По его мнению, в скором времени страны Евросоюза начнут обвинять Россию в использовании нефти в качестве оружия.
Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.
В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.
30 ноября Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.