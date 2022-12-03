Постпред Ульянов: с этого года Европа будет жить без российской нефти

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Европа с этого года будет жить без российской нефти после введения потолка цен на топливо из России. С таким мнением выступил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение ЕС о ценовом потолке на нефть.
Постпред Ульянов: с этого года Европа будет жить без российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал он в Twitter.

Ульянов призвал подождать. По его мнению, в скором времени страны Евросоюза начнут обвинять Россию в использовании нефти в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что Австралия и страны G7 достигли соглашения о предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.

В Минфине США отметили, что Россия сможет продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж.

30 ноября Ульянов заявил, что Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии.

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