Постпред России в Вене Ульянов: Европа потеряла Россию как энергопоставщика

Европа потеряла Москву как крупнейшего поставщика энергии, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

На своей странице в Twitter он прокомментировал пост одного из пользователей, который привёл слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола о том, что «Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента».

«Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!» — написал Ульянов.

Ранее генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью газете The Washington Post предупредила, что Европейский союз столкнётся с более масштабными проблемами предстоящей зимой по сравнению с теми, которые переживает сейчас.

25 октября Фатих Бирол высказал мнение, что мир переживает первый по-настоящему глобальный энергетический кризис.