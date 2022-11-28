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В ЕК предупредили, что энергетические проблемы ЕС зимой окажутся серьёзнее текущих

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Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен в интервью газете The Washington Post предупредила, что Европейский союз столкнётся с более масштабными проблемами предстоящей зимой по сравнению с теми, которые переживает сейчас.
В ЕК предупредили, что энергетические проблемы ЕС зимой окажутся серьёзнее текущих
  • РИА Новости

Йоргенсен назвала предстоящую зиму трудной, однако подчеркнула, что ЕК приложила все усилия для подготовки к ней.

«Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023—2024», — приводит её слова РИА Новости.

Как ранее отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, Европу ждут сложности в энергетике зимой 2024 года.

По оценкам Всемирного банка, цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.

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