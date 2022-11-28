В ЕК предупредили, что энергетические проблемы ЕС зимой окажутся серьёзнее текущих
- РИА Новости
Йоргенсен назвала предстоящую зиму трудной, однако подчеркнула, что ЕК приложила все усилия для подготовки к ней.
«Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023—2024», — приводит её слова РИА Новости.
Как ранее отметил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, Европу ждут сложности в энергетике зимой 2024 года.
По оценкам Всемирного банка, цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.