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В МЭА предрекли Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрёк Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года.
В МЭА предрекли Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года
  • РИА Новости

Об этом он сказал в своём видеообращении к участникам международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», проходящей в Вашингтоне.

«Я считаю, что мы находимся в середине первого настоящего глобального энергетического кризиса», — цитирует его ТАСС.

По словам Бирола, Европа оказалась «в эпицентре этого кризиса».

«Предстоящая зима в энергетическом плане будет сложной, но следующая зима, 2023—2024 года, будет ещё труднее», — отметил он.

Ранее Всемирный банк в своём отчёте спрогнозировал, что цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.

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