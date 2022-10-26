В МЭА предрекли Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрёк Европе огромные сложности в энергетике зимой 2024 года.

Об этом он сказал в своём видеообращении к участникам международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», проходящей в Вашингтоне.

«Я считаю, что мы находимся в середине первого настоящего глобального энергетического кризиса», — цитирует его ТАСС.

По словам Бирола, Европа оказалась «в эпицентре этого кризиса».

«Предстоящая зима в энергетическом плане будет сложной, но следующая зима, 2023—2024 года, будет ещё труднее», — отметил он.

Ранее Всемирный банк в своём отчёте спрогнозировал, что цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.