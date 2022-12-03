В Минфине США назвали условия продажи российской нефти через G7 и вне проводников коалиции

Россия может продавать нефть в рамках установленного лимита через поставщиков услуг G7 или проводников вне коалиции, сократив объём продаж, заявили в Минфине США.

«Россия может продавать на уровне или ниже ценового лимита и сохранять поток своей нефти на глобальные рынки по более низким ценам для импортёров с преимуществами первоклассных сервисов G7. Или Россия может положиться на поставщиков услуг за вне G7, масштаб которых ограничен, более дорог и менее надёжен», — приводит текст документа РИА Новости.

В Минфине США подчеркнули, что в интересах России сохранить объём продаж на прежнем уровне.

Газета Financial Times ранее сообщила, что страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на российскую нефть на уровне $60.

Послы стран ЕС официально подтвердили решение по введению потолка цен на нефть из России.

Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар допустила возможность корректировки установленной предельной цены на российскую нефть, если не будут достигнуты поставленные цели.

Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Также в Кремле неоднократно подтверждали, что Москва не будет торговать нефтью, нефтепродуктами и газом со странами, которые введут потолок цен.