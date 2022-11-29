Новак заявил о жёсткой позиции России в отношении ценового лимита на нефть
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«У нас здесь довольно жёсткая позиция... Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Новака, введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщало, что страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России.