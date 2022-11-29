Новак заявил о жёсткой позиции России в отношении ценового лимита на нефть

У России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«У нас здесь довольно жёсткая позиция... Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Новака, введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщало, что страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России.