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Новак заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов

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Введение потолка цен на российскую нефть может спровоцировать дефицит энергоресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов
  • Gettyimages.ru
  • © Trawick-Images

«Последние ограничения, введённые решения о принятии ценовых потолков — все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасли, и не только нефтяной», — цитирует его ТАСС.

По словам Новака, эти проблемы затронут любой биржевой товар, по которому впоследствии страны Запада захотят ввести свои правила. 

Российский политик назвал санкции против поставок энергоресурсов необдуманными.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщало, что страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России.

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